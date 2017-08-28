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Жители ВИЗа смогут поехать по новой трамвайной ветке уже 1 октября 2017 года

Жители ВИЗа смогут поехать по новой трамвайной ветке уже 1 октября 2017 года
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Фото: Евгений Стоянов / "Наша Газета"
Также там откроют движение для автомобилей и автобусов.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 29.08.2017

Первого октября планируют запустить движение трамваев по новой ветке, от Ленина на Татищева. Работы могут завершить и раньше, рассказал в "Открытой студии" глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб.
 
Сроки пуска трамваев стоят на 1 октября 2017 года. Но если работы успеют закончить раньше, то вполне возможно, что жители смогут ездить по новой трамвайной ветке уже в сентябре.
  • Движение по строящейся дороге от ВИЗа в центр также откроют 1 октября.
  • Транспорт из центра в сторону ВИЗа по другой стороне уже пустили ко Дню города, 19 августа.

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Марина Подкорытова, 29.08.2017, 10:47
Тэги: Общественный транспорт, Жизнь в городе
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