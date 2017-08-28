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В Академическом построят медицинский кластер

В Академическом построят медицинский кластер
16+
Фото: правительство Свердловской области
В его состав войдет институт охраны материнства и младенчества.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 29.08.2017

В микрорайоне Екатеринбурга Академический появится медицинский кластер. Соглашение о строительстве подписал Евгений Куйвашев, председатель правления компании "Т Плюс" Денис Паслер и президент компании "Кортрос" Вениамин Голубицкий.

– У нас говорят: качество оказанной медицинской помощи не может быть выше уровня полученного образования. Потому медицинский кластер – это то, чего ждали все жители Свердловской области, – цитирует слова директора областного медицинского колледжа Ирины Левиной midural.ru

Согласно сайту областного правительства, в состав кластера войдут научно-исследовательский институт охраны материнства и младенчества (НИИ ОММ), Уральский государственный медицинский университет, институты УрО РАН и медицинские учреждения.

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Олег Галимов, 29.08.2017, 08:20
Тэги: Новости дня, Строительство, Новости
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