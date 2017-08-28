В Академическом построят медицинский кластер

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 29.08.2017
В микрорайоне Екатеринбурга Академический появится медицинский кластер. Соглашение о строительстве подписал Евгений Куйвашев, председатель правления компании "Т Плюс" Денис Паслер и президент компании "Кортрос" Вениамин Голубицкий.
– У нас говорят: качество оказанной медицинской помощи не может быть выше уровня полученного образования. Потому медицинский кластер – это то, чего ждали все жители Свердловской области, – цитирует слова директора областного медицинского колледжа Ирины Левиной midural.ru
Согласно сайту областного правительства, в состав кластера войдут научно-исследовательский институт охраны материнства и младенчества (НИИ ОММ), Уральский государственный медицинский университет, институты УрО РАН и медицинские учреждения.
Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!