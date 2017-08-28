В десяти детсадах Нижнего Тагила нашли энтеровирусную инфекцию

В целом заболеваемость в городе в два раза превышает среднеобластные показатели.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 29.08.2017

В Нижнем Тагиле в десяти детсадах обнаружили энтеровирусную инфекцию.

Заболеваемость энтеровирусными инфекциями в Нижнем Тагиле превышает среднеобластные показатели в два раза, сообщили в городской администрации. В июле этого года 60 горожан обратились к врачам с симптомами энтеровируса, в августе число заболевших увеличилось до 112. Среди заболевших 70 процентов – дети.

Случаи заражения зафиксированы в десяти детских садах. Из-за этого тагильские власти приняли решение ужесточить контроль за выдачей справок перед посещением детсада. Малышей, которые отсутствовали в детсаду более двух дней, принимать без справки от педиатра не будут. При обнаружении двух и более случаев энтеровируса группы будут закрывать на карантин.

Отмечается, что на рост заболеваемости мог повлиять вирус Коксаки . На сегодня в городе зафиксировано четыре случая обнаружения вируса у туристов, вернувшихся из Турции.