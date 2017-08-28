В Екатеринбурге будут судить подозреваемого в убийстве сотрудницы «Россельхозбанка» Дарьи Тягуновой

Расследование уголовного дела завершено.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 29.08.2017
В Екатеринбурге завершено расследование уголовного дела об убийстве сотрудницы "Россельхозбанка" Дарьи Тягуновой, тело которой нашли спустя год после пропажи.
По версии следствия, убийство произошло в ночь на 6 августа 2016 года в квартире на улице Бардина. Дарья познакомилась с подозреваемым в парке Чкалова незадолго до этого. Между новыми знакомыми произошел конфликт, во время которого мужчина избил и задушил Дарью, а затем вывез тело на автомобиле на окраину города и бросил в озеро.
О пропаже девушки в полицию сообщили ее близкие. Они рассказали, что покидать место жительства и работы она не собиралась, оснований уезжать далеко без предупреждения у Дарьи не было. Было возбуждено уголовное дело, однако на его расследование ушло больше года.
- За это время следователи опросили более 100 человек, осмотрели место происшествия, провели поквартирные обходы. Были назначены различные экспертизы.
- В конце концов, подозреваемого задержали 11 июля 2017 года на месте работы – он неофициально трудился в шиномонтажной мастерской. Он признался в убийстве и показал место, где спрятал труп Дарьи.
- Ранее мужчина был судим за грабеж и кражу.