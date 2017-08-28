В Екатеринбурге на месяц перекроют улицу в Пионерском районе

Планируется замена сетей водоснабжения.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 29.08.2017
Движение транспорта в районе дома № 8 по улице Ирбитской ограничат с 29 августа до 29 сентября. Как сообщили в городской мэрии, на этом участке будут прокладываться сети водоснабжения.
Работы будет осуществлять общество с ограниченной ответственностью "Региональное ДРСУ".
- Напомним, 28 августа дорожники открыли движение по проспекту Ленина. Это произошло раньше предполагаемого срока.
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