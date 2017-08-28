В Екатеринбурге в последний день лета закроют старейший кинотеатр

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 29.08.2017
– С великим сожалением сообщаем вам, что один из старейших в России кинотеатров прекращает свою работу. К сожалению, халатное отношение нового арендодателя к обслуживанию здания привело к тому, что уровень кинообслуживания снизился, арендаторы стали покидать "Колизей". Продолжать работать в этом здании в таких условиях мы не считаем возможным, – уточнил представитель киноклуба Илья Сигов.
– На этом киносеансе в "Колизее" вы сможете увидеть те самые кадры, которые смотрели зрители самого первого публичного кинопоказа в Екатеринбурге более 120 лет назад: мы покажем документальный фильм Тьерри Фремо "Люмьеры" о первых шагах в киноискусстве, – уточнил Сигов.
Как рассказал Ura.ru Сигов, кинотеатр работал без убытков до прошлого месяца, а март стал лучшим по всем показателям за последние 8 лет. Он уточнил, что "Колизей" мог бы занять нишу с постоянными показами редкого, фестивального и классического кино.
- Начало последнего сеанса пройдет 31 августа в 20.30, большой зал. Утром в пятницу, первого сентября, рабочие уже начнут демонтаж оборудования.
- В июне 2016 года Свердловский арбитражный суд встал на сторону мэрии Екатеринбурга, которая потребовала выселить ООО "Новое кино" из здания "Колизея" из-за долгов по аренде в 20 млн рублей. Новому арендатору разрешили не платить за аренду, обязав отдавать 13% прибыли в бюджет города.
- Кинотеатр работал в Екатеринбурге более 120 лет.