В Екатеринбурге в последний день лета закроют старейший кинотеатр

31 августа здесь пройдет фильм о братьях Люмьер.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 29.08.2017

В четверг, 31 августа, в "Колизее" покажут последний киносеанс в "Колизее". Руководители самого старого кинотеатра Екатеринбурга решили его закрыть.

Как сообщили на официальной странице "Колизея", всему причиной стало отношение нового руководства к зданию и уход арендаторов.

– С великим сожалением сообщаем вам, что один из старейших в России кинотеатров прекращает свою работу. К сожалению, халатное отношение нового арендодателя к обслуживанию здания привело к тому, что уровень кинообслуживания снизился, арендаторы стали покидать "Колизей". Продолжать работать в этом здании в таких условиях мы не считаем возможным, – уточнил представитель киноклуба Илья Сигов.

Он также отметил, что судьба самого здания неизвестна, но новая управляющая компания, ЕМУП "Салют", не связывает свои планы с коммерческим кинопоказом.

Из-за закрытия кинотеатра сейчас там устроили распродажу: все билеты по 150 рублей, в баре цены снижены на 50%. В четверг в кинотеатре пройдет последний показ.

– На этом киносеансе в "Колизее" вы сможете увидеть те самые кадры, которые смотрели зрители самого первого публичного кинопоказа в Екатеринбурге более 120 лет назад: мы покажем документальный фильм Тьерри Фремо "Люмьеры" о первых шагах в киноискусстве, – уточнил Сигов.

Как рассказал Ura.ru Сигов, кинотеатр работал без убытков до прошлого месяца, а март стал лучшим по всем показателям за последние 8 лет. Он уточнил, что "Колизей" мог бы занять нишу с постоянными показами редкого, фестивального и классического кино.