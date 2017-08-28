Судебные приставы снесли незаконный ларек «Овощи-Фрукты» возле ЦПКиО

Торговая точка работала на улице Большакова.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 29.08.2017

В парковом районе Екатеринбурга судебные приставы разобрали ларек "Овощи-Фрукты". Как сообщает пресс-служба УФССП по Свердловской области, торговая точка по адресу Большакова, 17 была возведена незаконно.

Изначально владелице ларька передали постановление суда, по которому она обязана была самостоятельно убрать его. Однако делать этого бизнесвумен не стала и продолжила торговлю.

Во вторник, 29 августа, к женщине наведались судебные приставы, которые и разобрали павильон.

Теперь, чтобы получить конструкции киоска, предпринимательнице придется заплатить 50 тысяч рублей – в эту сумму входят затраты на демонтаж и исполнительский сбор.

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