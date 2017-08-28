В Екатеринбурге в городском роддоме появились палаты для пап

Мужья рожениц и другие родные смогут жить там до появления малыша.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 29.08.2017

Уникальные двухкомнатные палаты для роженицы и отца ребенка открылись в ГКБ №40 после ее ремонта. Роддом был закрыт на профилактику и "чистку" с 14 по 27 августа 2017 года, сообщили в пресс-службе учреждения.

Во время ремонта на Волгоградской, 189 впервые в обычном городском роддоме открыли две палаты класса люкс. Они рассчитаны на маму с ребенком и ее мужа или одного из родственников. Каждая из палат состоит из двух комнат: спальни и помещения для отдыха. В этих комнатах помощникам можно будет жить и до родов.

Также были продезинфицированы все помещения 5-этажного здания: дородовое, родовое и послеродовое отделения, буфеты, комнаты для персонала, а также справочная и выписная. А к зиме утеплили 16 пластиковых окон и заменили подоконники.