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В Екатеринбурге в городском роддоме появились палаты для пап

В Екатеринбурге в городском роддоме появились палаты для пап
16+
Фото: pixabay.com
Мужья рожениц и другие родные смогут жить там до появления малыша.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 29.08.2017

Уникальные двухкомнатные палаты для роженицы и отца ребенка открылись в ГКБ №40 после ее ремонта. Роддом был закрыт на профилактику и "чистку" с 14 по 27 августа 2017 года, сообщили в пресс-службе учреждения.
 
Во время ремонта на Волгоградской, 189 впервые в обычном городском роддоме открыли две палаты класса люкс. Они рассчитаны на маму с ребенком и ее мужа или одного из родственников. Каждая из палат состоит из двух комнат: спальни и помещения для отдыха. В этих комнатах помощникам можно будет жить и до родов. 
 
Также были продезинфицированы все помещения 5-этажного здания: дородовое, родовое и послеродовое отделения, буфеты, комнаты для персонала, а также справочная и выписная. А к зиме утеплили 16 пластиковых окон и заменили подоконники.
  • Раньше мужья и родственники могли сопровождать женщину только после родов. Теперь "группа поддержки" можеть лежать в больнице вместе с ней. 
  • С 29 августа в роддоме ГКБ №40 также стартовали прием на госпитализацию и консультации беременных.

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Марина Подкорытова, 29.08.2017, 14:10
Тэги: Дети, Здоровье, Женщины
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