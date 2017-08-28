Екатеринбург увидят в Германии: немецкие журналисты сняли кино о нашем городе

Они отметили, что столица Урала понравилась им больше всего в турне.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 29.08.2017

Журналисты из Германии сняли Екатеринбург для фильма к чемпионату мира по футболу. Они уточнили, что не ожидали от столицы Урала столько открытий и были поражены, рассказали в пресс-службе главы города.

Серию фильмов о городах России, которые в следующем году примут матчи чемпионата мира по футболу, снимает немецкий телеканал АРД. Накануне журналисты приехали в Екатеринбург, финальный город их большого российского турне.

– Каждый город из тех, что мы посетили, уникален и интересен. У Ростова неповторимый колорит столицы казачества, у Санкт-Петербурга – уникальная архитектура, а Самара покоряет просторами и Волгой. Но влюбились мы все в Екатеринбург, у вас самый интересный город. Такого количества встреч и открытий не было нигде, – рассказала ведущая проекта, немецкая актриса Палина Рожински.

Для серии о Екатеринбурге снимали сцены около Храма-на-Крови, монастырь на Ганиной яме, рассказывали о ежегодном фестивале уличных художников "Стенограффия". Также в фильм попали Ельцин Центр и музей "Невьянская икона", экскурсию по которому провел глава Екатеринбурга Евгений Ройзман. Он отметил, что будет рад, когда немецкие болельщики узнают наш город поближе как безопасный, интересный и европейский.

– Уверен, что, приехав поддержать свои команды во время чемпионата мира по футболу, фанаты позже вновь вернутся в Екатеринбург, чтобы открыть для себя его историю и культуру, – отметил глава города.