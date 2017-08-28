В Свердловской области дорожники полностью перекроют трассу около Екатеринбурга

Первое ограничение движения начнется в пять утра.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 29.08.2017
В среду, 30 августа, на ремонт начнут перекрывать дорогу федерального значения М-5 "Урал" Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа – Челябинск на подъезде к Екатеринбургу. Как рассказали в "Уралуправтодоре", перекрытия начнутся ранним утром и пройдут в два этапа.
– С 05.00 до 05.20 и с 06.00 до 06.20 на километре 179+084 автомобильной дороги общего пользования, подъезд к Екатеринбургу, будут выполняться краткосрочные строительно-монтажные работы с полным перекрытием движения автотранспорта, – сообщили в компании.
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