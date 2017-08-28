В Свердловской области пенсионерки вынуждены самостоятельно чинить дороги

Они купили за свой счет щебень и раскидали его.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 29.08.2017
Пенсионерки из Красноуфимского района Свердловской области вышли ремонтировать дороги. Жителям деревни Средний Бугалыш надоели ямы на улице Заречной.
За свой счет они купили щебень и раскидали его.
– Летом жители села собрались, покумекали и решили скинуться по 500 рублей на машину щебня. Даже 90-летняя Халида внесла свою долю, – приводит слова местной жительницы Гульнур Янкиной портал "В_Красноуфимске.ru".
-
Напомним, что недавно стало известно о том, что жители поселка Садовый под Екатеринбургом ремонтируют дороги за свой счет и убирают детские площадки.
Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!