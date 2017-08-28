В Свердловской области полицейские накрыли гаражный наркопритон

Возбуждено уголовное дело.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 29.08.2017

В Каменске-Уральском полицейские задержали организатора гаражного наркопритона.

Местный житель организовал притон для наркоманов в своем гараже. 30-летний мужчина систематически предоставлял свой гараж наркозависимым, где они употребляли наркотические и психотропные вещества, сообщили в областном управлении МВД.

Мужчину задержали и возбудили против него уголовное дело по статье "Организация либо содержание притонов и систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств". Подозреваемому грозит до четырех лет лишения свободы.