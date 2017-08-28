В Свердловской области потратят 760 миллионов рублей на обеспечение безопасности детей на дорогах

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 29.08.2017
Правительство Свердловской области выделит 764 миллиона рублей на обеспечение безопасности детей на дорогах.
В первую очередь это коснется оснащения пешеходных переходов рядом со школами, а также знаков, предупреждающих водителей о возможном появлении детей на дороге.
– В преддверии начала нового учебного года проводится серия профилактических мероприятий "Внимание - дети!", направленных на адаптацию детей, вернувшихся домой после летнего отдыха, к интенсивному движению транспорта на улицах и дорогах населенных пунктов,– сообщил глава ГИБДД Свердловской области Юрий Демин.
-
Отмечается, что на балансе региона находится 464 школьных автобуса, 75 из которых купили в этом году.
Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!