В Свердловской области выросли цены на бензин и продукты

При этом подешевели гречка, курица и свинина.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 29.08.2017

В Свердловской области выросли цены на продукты и бензин. За первое полугодие топливо АИ-92 и АИ-95 подорожало на 3%, а некоторые продукты, такие как морковь, выросли в цене на 12%.

По словам главы управления федеральной антимонопольной службы по Свердловской области Дмитрия Шалабодова, это было предопределено. Подорожали практически все виды топлива, кроме дизельного. Оно как раз подешевело на 0,2%.

При этом в регионе подешевела гречка – в среднем 50 рублей за килограмм. Упали цены на курицу – 5% и на свинину – 13%.

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