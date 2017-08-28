В Свердловской области выросли цены на бензин и продукты

При этом подешевели гречка, курица и свинина.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 29.08.2017
В Свердловской области выросли цены на продукты и бензин. За первое полугодие топливо АИ-92 и АИ-95 подорожало на 3%, а некоторые продукты, такие как морковь, выросли в цене на 12%.
По словам главы управления федеральной антимонопольной службы по Свердловской области Дмитрия Шалабодова, это было предопределено. Подорожали практически все виды топлива, кроме дизельного. Оно как раз подешевело на 0,2%.
При этом в регионе подешевела гречка – в среднем 50 рублей за килограмм. Упали цены на курицу – 5% и на свинину – 13%.
- Напомним, что ранее сообщалось о снижении цен на минимальный набор продуктов в России.
- Также жители Свердловской области стали меньше зарабатывать и тратить.
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