Вылетела с трассы и «зависла» между деревьями: на Ново-Московском тракте произошло необычное ДТП

Предположительно, в аварии никто не пострадал.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 29.08.2017

Сегодня, 29 августа, в районе 100-го километра Ново-Московского тракта произошло ДТП, в ходе которого легковушка "зависла" вертикально.

На фото, присланном нашей читательницей, видно, что машина перевернулась необычном образом.

По словам нашей собеседницы, ДТП она увидела, когда возвращалась из Екатеринбурга в Красноуфимск.

– Было это сегодня в 15-16 часов. Мы возвращались домой из Екатеринбурга и увидели перевернутую машину около трассы. Естественно, мы остановились, так как думали, что там есть люди, и хотели им помочь. Людей там не было, но следом за нами стали останавливаться другие водители. В итоге приехала женщина и сказала: "Спасибо, что остановились, но меня уже вытащили". Вроде бы она не пострадала, – рассказала наша читательница.

В отделе пропаганды УГИБДД по Свердловской области "Нашей Газете" рассказали, что сообщений о подобном случае к ним не поступало.

Очевидно, владелица застрявшей между деревьями машины решила не обращаться в Госавтоинспекцию, а решить вопрос самостоятельно.

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