За онлайн-просмотр губернаторских выборов правительство Свердловской области отдаст 21 миллион рублей

В этом году трансляция будет идти с 817 участков.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 29.08.2017

Выборы губернатора Свердловской области будут транслировать в интернете. В этом году на 817 избирательных участках установят по две камеры.

Аукцион на онлайн-трансляцию выиграл "Ростелеком". Это обойдется областному бюджету в 21,5 миллионов рублей.

Одна камера будет снимать ящики для голосования, вторая – на место работы со списками избирателей и выдачи избирательных бюллетеней, после чего и подсчет голосов.

Напомним, что за пост губернатора будут бороться шесть человек: Алексей Парфёнов (КПРФ), Игорь Торощин (ЛДПР), Евгений Куйвашев ("Единая Россия"), Дмитрий Сергин ("Партия пенсионеров"), Дмитрий Ионин ("Справедливая Россия") и Константин Киселёв (партия "Зелёные").

Выборы пройдут 10 сентября.

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