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«А нас пораньше отпустили домой»: как Екатеринбург пережил день «минирования»

"А нас пораньше отпустили домой": как Екатеринбург пережил день "минирования"
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Фото: Игорь Труш / "Наша Газета"
Всего людей эвакуировали из более чем 100 объектов.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 29.09.2017

Сегодня, 29 сентября, столица Урала вновь подверглась атаке лжеминеров. Начиная с 12 дня силовики эвакуируют сотрудников администрации губернатора Свердловской области, правительства региона, министерства строительства и МУГИСО, министерство образования и науки, школ, садиков, колледжей и торговых центров. 

Какими фото и эмоциями делились горожане, которых эвакуировали? НАША подборка из соцсетей. 

Орфографию мы в некоторых случаях исправили, а пунктуация авторская. 

– Из ТЦ "Академический" выгнали, не дав расплатиться за продукты прям на кассе, уже час ждем... – пожаловалась Мария Файзуллина. 

shekalyova_ekaterina сделала запись на своей странице: "Встретили сотрудников галамарта в соседнем кафе. А вы как справляетесь с эвакуацией?" и сопроводила запись хэштегом #эвакуацияекатеринбург.

– Это ладно у меня машина, Сели и ждали. Повезло, что все с собой прихватили. Девчонки раздетые стояли на улице, кто-то ключи от квартиры в сумках оставили на работе. И вот как они??? Как домой? – беспокоится о других одна из пострадавших. 

Фотографии очевидцев, ставших свидетелями эвакуаций в городе. 

– Блин и до наших окраин добрались, ну кому черт это надо! 
– Да капец, мне молочку надо получить, ее только здесь выдают! – делятся переживаниями на своих страницах девушки, выложившие фото рядом с эвакуированным торговым центром. 

 

Публикация от @myau_chelo

Комментарии к одной из фотографий: 

• Хаос в городе, люди слабые на эмоции выдают панику. Что творится!? Народ!? Что за утырки вытворяют эти дела!

• Я в Парк Хаусе работаю, нас просто домой отправили.

• Был Новосибирск, Москва, а сегодня это Екат. 

• Что происходит?

• Неизвестно. Новости кишат, одно за другим зданием минирует, в том числе школы, сады, трц, всех отпускают домой, говорят что не ученья. Все спец. Службы работают в силу.

• В радуге у нас девочки стоят на улице 4ый час, в аптеку вызвали реанимацию. 

• Из ТРЦ Академического нас тоже домой отправили. Сегодня не откроют.

Пользователи соцсетей рассказывают об оцепленных 44-й, 165-й, 171-й, 146-й, 140-й и 138-й, 183-й школах.

Как рассказала НАШЕЙ мама девятиклассника 102-й школы, на шестом уроке всех учеников экстренно вывели из школы, сказав, что в здании произошло возгорание. Мальчик позвонил матери на работу, сообщив о ЧП, и сказал, что действительно он слышит "запах дыма". Также он добавил, что часть детей вышли на улицу без верхней одежды. После детей отпустили по домам. Сами школьники не очень расстроились из-за отмены уроков. 

минирование

Около 14.30 сотрудники "Гринвича", которых попросили выйти из здания, воспользовались случаем и разошлись по ближайшим кафе и столовым.

– Снова нас минируют, что им надо?

– Опять выручки не будет, – обсуждали девушки между собой сложившуюся ситуацию.

Эвакуация ТРЦ "Академический" и эко-молл "Гранат". 

Людей вывели из Южного Автовокзала. 

– Новая русская забава минировать тц в городах, но нам прилетело сегодня по полной. Школы, Мэрия, большие и маленькие тц, почта россии (ахахахах), даже некоторые рабочие попали под раздачу (маман, я с тобой) Но самое главное, всё хорошо и это чья то дебильная шутка ( ну или кое что еще). всем удачи добраться домой сегодня! - написала горожанка Аня в своем обращении ко всем жителям Екатеринбурга.

Добраться домой в вечер пятницы оказалось проблематичным: таксисты подняли цены в три раза. Повезло тем, у кого есть свои автомобили, хотя и им пришлось постоять в пробках. 

  • В УВД призывают горожан к благоразумию. При обнаружении подозрительного пакета, коробки или предмета, обращайтесь в полицию. 
  • Уже после 21 часа стало известно о "минировании" ТЦ "Мегаполис" и о том, что машины спецслужб стоят у "Салюта". 

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Галина Исакова, 29.09.2017, 20:55
Тэги: Криминал, Новости дня, МЧС
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