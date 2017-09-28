Подведены итоги пользования аудиогидом, который рассказывает о питомцах зоопарка.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 29.09.2017

Белые медведи Умка и Айна стали самыми популярными животными Екатеринбургского зоопарка в проекте "Мобильный гид", сообщает пресс-служба зоопарка.

За год работы горожане воспользовались аудиогидом в зоопарке более 6 тысяч раз. Из рассказа гости могли узнать историю Умки, осиротевшего в раннем детстве и найденного в чукотском поселке Биллинг. О чудесном его спасении, когда, благодаря неравнодушным защитникам природы, мишку удалось перевезти в Екатеринбург, а затем найти ему пару в Пермском зоопарке.

На втором месте рейтинга оказалась бенгальская тигрица Хинду. Белых бенгальских тигров в природе не осталось вообще. Неудивительно, что с информацией о голубоглазой красавице за год ознакомился 471 пользователь.

Третьими в топе самых популярных животных стали белокоготные медведи Карат и Чара - они набрали 451 просмотр. Белокоготные медведи занесены в красную книгу России. Потомство такие медведи дают лишь в двух зоопарках нашей страны – Санкт-Петербургском и Екатеринбургском.

Специалисты отмечают, что две трети пользователей аудиогида оказались владельцами телефонов на платформе Android.

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