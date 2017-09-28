Наверх
Наживаются: из-за массовых "минирований" и пробок на дорогах в Екатеринбурге взлетели цены на такси
18:30, сегодня1
Белые медведи Умка и Айна стали самыми популярными животными Екатеринбургского зоопарка
20:03, сегодня
"Наш столик вы найдете прямо на набережной": три дня защитники городского пруда будут собирать подписи
19:44, сегодня
Территорию Верх-Исетского завода превратят в парк
19:28, сегодня
ВТБ Капитал занял лидирующие позиции в опросе Euromoney Real Estate Survey 2017 в России и ЦВЕ
Уральское сафари: иностранцы прилетают в Свердловскую область для охоты на лосей и косуль
18:30, сегодня
Екатеринбург вновь атаковали: глава города сообщает, что заминировано 72 здания
18:23, сегодня
Пассажиров "Вим-авиа", оставшихся с билетами на руках, будут перевозить "Уральскими авиалиниями"
18:09, сегодня
Число устройств самообслуживания ВТБ24 в Свердловской области достигло 500 штук
В Екатеринбурге изменятся два трамвайных маршрута
18:00, сегодня
В Свердловской области дедушка пришел в школу за внуком с охотничьим ружьем
17:44, сегодня
"Из-за сложной ситуации в городе просим забрать детей из садика": родителям Екатеринбурга приходят тревожные смс
17:15, сегодня
ВТБ24 запустил предоставление овердрафтов и разовых кредитов для бизнеса через интернет-банк
"У нас достаточно средств противостоять угрозам терроризма": администрация Екатеринбурга призвала сохранять спокойствие
16:44, сегодня1
В Качканаре водитель Mazda столкнулся с УАЗом и врезался в жилой дом
16:18, сегодня
Екатеринбург встал в пробках из-за массовой эвакуации
16:13, сегодня
Глава ВТБ встретился с президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым в Казани
В Екатеринбурге из инкассаторской машины украли почти 1,5 миллиона рублей
15:22, сегодня
Школьников Екатеринбурга массово эвакуируют из-за сообщений о минировании
14:13, сегодня
На Урале у мигранта нашли четыре сотни патронов
13:49, сегодня
ВТБ оказал благотворительную помощь больнице в Нижнем Тагиле
Голая девушка гуляла по улице в Екатеринбурге у ТРЦ "Радуга Парк"
13:10, сегодня
На Урале пьяный мужчина устроил кровавую резню: убиты четверо
13:07, сегодня1
Экс-полицейским, которые пытали задержанных в Заречном, изменили приговор
12:54, сегодня
Макроэкономический обзор ВТБ от 20 сентября: следующий шаг ФРС
Свердловским семьям хотят разрешить тратить маткапитал на покупку российских машин
12:24, сегодня1
В Свердловской области поймали подозреваемого в убийстве женщины
11:59, сегодня
"Мне там делать нечего": Иван Алыпов покинул Федерацию лыжных гонок Свердловской области
11:33, сегодня
ВТБ: к концу 2017 года ключевая ставка снизится до 8,0%, а к началу 2019 года – до 6,5%
Уральские теннисисты одержали победу в первой игре Лиги европейских чемпионов
11:06, сегодня
Пьяный парень на ВАЗе протаранил Mercedes-Benz на трассе Екатеринбург – Пермь
10:33, сегодня
В Екатеринбурге десятки домов остались без отопления на Сортировке
09:56, сегодня
Рулонные шторы от А до Я
26 октября в Баре "Градусы" Стас Ярушин презентует зрителям свой новый альбом «#ИЭТОТЗАПЕЛ»
09:22, сегодня
Ближайшие выходные в Екатеринбурге: слушаем голоса Алтая, пробуем Горький коктейль и меряемся силами с Золотым тигром
09:00, сегодня
В Невьянске похитили 7 миллионов рублей, которые предназначались для многодетных семей
08:44, сегодня
ВТБ и "Тихоокеанская инвестиционная группа" подписали соглашение о стратегическом партнерстве
В Екатеринбург приедет племянник последнего российского императора Николая II
08:28, сегодня2
Выходные принесут в Екатеринбург дожди с мокрым снегом
08:10, сегодня
Из колонии-поселения в Каменске-Уральском сбежал 31-летний осужденный
20:47, 28.09.2017
Как правильно ухаживать за верхней одеждой
"Инструкцию против коррупции" подготовили в мэрии Екатеринбурга
20:20, 28.09.2017
Женщине, которую забыли с ребенком на колесе обозрения, выплатят большую компенсацию
19:46, 28.09.2017
Ночью под Екатеринбургом будут искать пропавший самолет
19:20, 28.09.2017
Клиенты Группы ВТБ собрали 38 млн рублей для подопечных Фонда Константина Хабенского
Свердловские учителя будут читать странички своих учеников в соцсетях
19:11, 28.09.2017
На Серовском тракте один "Камаз" влетел в другой: водитель получил тяжелые травмы
18:53, 28.09.2017
В дендрарии Екатеринбурга на Первомайской установят туалеты
18:20, 28.09.20171
Клиенты ВТБ на четверть увеличили свои траты на летний отпуск за границей
Дома на Уралмаше остались без отопления из-за двух коммунальных аварий
18:17, 28.09.2017
Движение по мосту на трассе Екатеринбург – Косулино откроют 5 октября
18:09, 28.09.2017
Ремонт "Космоса" обошелся в 17 миллионов рублей
18:01, 28.09.2017
Рыночный комментарий аналитика ВТБ24 Олега Душина: Телекомы вызывают интерес
В Екатеринбурге изменится расписание двух пригородных поездов
17:31, 28.09.2017
В Свердловской области вынесли приговор поварам детдома, где воспитанники заболели сальмонеллезом
16:39, 28.09.2017
В Свердловской области пассажирам предложат бесплатные аудиогиды
16:38, 28.09.2017
Катаракта: ответы на вопросы 300-летней давности
С собой брать не больше чемоданчика: авиакомпания "Победа" отменила бесплатный провоз багажа
15:35, 28.09.2017
Главный аналитик ВТБ24 Станислав Клещев: Федрезерв снизил аппетит к риску на emerging markets
15:27, 28.09.2017
89-летний житель Каменска-Уральского установил рекорд по сдаче норм ГТО
15:20, 28.09.2017
Группа ВТБ расширила список получателей коммунальных платежей
В Кольцово появится рейс Екатеринбург – Красноярск
15:05, 28.09.2017
В Екатеринбурге трамваи сошли с рельсов из-за неправильно уложенного асфальта
14:50, 28.09.20171
Дело экс-полицейского, создававшего "армию зомби", вновь рассмотрят в суде
14:30, 28.09.20171
Главный аналитик ВТБ24 Станислав Клещев: Минфин ждет 50%-ные дивидендные выплаты госкомпаний
В Екатеринбурге начался последний этап подключения к теплу
14:19, 28.09.2017
Убил мать, сестру и годовалую племянницу: в Свердловской области произошло чудовищное преступление
13:50, 28.09.2017

Белые медведи Умка и Айна стали самыми популярными животными Екатеринбургского зоопарка

Белые медведи Умка и Айна стали самыми популярными животными Екатеринбургского зоопарка
16+
Фото: екатеринбургский зоопарк
Подведены итоги пользования аудиогидом, который рассказывает о питомцах зоопарка.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 29.09.2017

Белые медведи Умка и Айна стали самыми популярными животными Екатеринбургского зоопарка в проекте "Мобильный гид", сообщает пресс-служба зоопарка.

За год работы горожане воспользовались аудиогидом в зоопарке более 6 тысяч раз. Из рассказа гости могли узнать историю Умки, осиротевшего в раннем детстве и найденного в чукотском поселке Биллинг. О чудесном его спасении, когда, благодаря неравнодушным защитникам природы, мишку удалось перевезти в Екатеринбург, а затем найти ему пару в Пермском зоопарке.

На втором месте рейтинга оказалась бенгальская тигрица Хинду. Белых бенгальских тигров в природе не осталось вообще. Неудивительно, что с информацией о голубоглазой красавице за год ознакомился 471 пользователь.

тигр

Третьими в топе самых популярных животных стали белокоготные медведи Карат и Чара - они набрали 451 просмотр. Белокоготные медведи занесены в красную книгу России. Потомство такие медведи дают лишь в двух зоопарках нашей страны – Санкт-Петербургском и Екатеринбургском.

медведь

  • Специалисты отмечают, что две трети пользователей аудиогида оказались владельцами телефонов на платформе Android.

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте" и узнавайте новости первыми!

 

Если вы стали очевидцем какого-то события или у вас есть фото/видео c места, сообщите об этом на почту ng@ng66.ru или по телефону 3-615-515. Также можно написать на WhatsApp или Viber по номеру +79221815515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Галина Исакова, 29.09.2017, 20:03
Тэги: Необычное, Животные, Отдых
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу «Нашей газеты»:

Нет комментариев к данной публикации

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»
Строительство Финансы ЧМ-2018 СМИ Бизнес Рейтинг Секс Пожар Баскетбол Женщины Катастрофа Семья МЧС Криминал Политика Скандалы Биатлон Образование Отдых Бэби-боксы Туризм Взрыв Розыск Слухи Конкурсы Транспорт Рецензия ГИБДД Убийство в Рахмангулово ДТП Деньги ЗАГС В Египте разбился самолет с российскими туристами Парковки Война ритуальных агентств Спорт Обрушение крыши на Калинина ИГИЛ Фото Расстрел Медицина Хоккей Расписание ВУЗ Личное Приговор Лошагину Искусство Приостановка полетов в Египет История успеха Скорая помощь Дорожные воины Мода Истории 9 мая Крушение самолета под Ростовом Взятки Грипп в Екатеринбурге Отношения Статистика Кризис и санкции Репортаж Погиб бейсджампер Ратмир Нагимьянов Горящие авто Мужчины Дом-2 Отключение света Уралмаш, Эльмаш История Екатеринбурга Психология Развлечения Жизнь в городе Эксклюзив Транспортная реформа Корь Путин Видео Новости Снос монастыря на Качканаре Недвижимость Свердловской области Смерть Тест Мировые новости Экономия Сибирская язва Новости России Ловец покемонов Религия Гололед ЖКХ Здоровье Растения Афиша Интервью Недвижимость Опрос Дороги 9 мая Грипп Погода ЖКХ Свердловской области Общественный транспорт Екатеринбуржцы в разных странах Пусть говорят Самолет Минобороны упал в Якутии Студенты Животные Красота Дети Хэллоуин-2015 Доска позора Школа Шоу-бизнес Еда Убийство Ирины Вахрушевой Самолет Голодовка в колонии Волейбол Военный репортаж Дело Пьянкова Мультимедиа Происшествия Производство Мистика Футбол Ельцин-центр Горячее Ошибки врачей Суд Заместитель главы школы Олимпийского резерва - педофил? Скандал с Новиковым Мотоциклы Новости дня В Екатеринбурге -40 градусов Расстрел на Депутатской Кто заработал Знаменитости Музыка Выставки Культура Авто Храм святой Екатерины Лайфхак Новый год Высокие технологии Ту 154 Интернет Необычное Экономика Позитив Коллекторы Сотрудник ФСБ убил жену и ребенка

РАССЫЛКА

Учредитель ООО «Город 66». Директор: Кстенин Сергей Иванович. Редактор сайта: Татьяна Манакова
Редакция портала NGZT.ru
620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д.16, оф. 805, 809, 810. +7(343) 239-46-10, +7(343) 239-46-45, ng@ng66.ru
Предложить свою новостьЧастные объявления
8-950-633-68-02, 8-982-669-71-89 – прием частных объявлений
Размещение рекламы в газете «Наша Газета» и на сайте NGZT.ru: +7(343) 239-43-16, +7(343) 239-64-40, +7(343) 239-61-40, +7(343) 239-43-15
Отдел службы распространения:
(343) 239-46-40, anistratov@ng66.ru
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.NGZT.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте NGZT.ru и его субдоменах. Возрастная категория сайта 16+
Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2015
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru