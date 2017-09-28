Екатеринбург вновь атаковали «лжетеррористы»

На этот раз телефонный террорист своими объектами выбрал правительственные здания.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 29.09.2017

Сегодня, 29 сентября, столица Урала вновь подверглась атаке лжеминеров.

В настоящее время силовики эвакуируют сотрудников администрации губернатора Свердловской области (Горького, 21), правительства региона (Октябрьская площадь, 1), министерства строительства и МУГИСО (Мамина Сибиряка, 111), министерство образования и науки (Малышева, 33), а также одного из парфюмерных магазинов сети "Золотое яблоко" на Малышева, сообщает Znak.com.

В полиции сообщения о звонках лжеминеров прокомментировали так:

– Наличие сотрудников полиции и наших коллег из регионального управления ФСБ на ряде объектов Екатеринбурга связано с необходимостью проведения проверочных мероприятий. Сейчас они устанавливают, есть ли что-либо криминальное или взрывоопасное внутри нескольких помещений, а также на прилегающей территории. Связано это с тем, что сегодня утром в адрес органов власти Свердловской области поступило тревожное сообщение с криминальным уклоном. Информация, изложенная в сообщении, сейчас проверяется. Чтобы не подвергать опасности людей, проводится весь комплекс необходимых в таких случаях мероприятий. Об итогах проверки мы проинформируем общественность дополнительно, — рассказал начальник пресс-службы ГУ МДВ по Свердловской области Валерий Горелых.

Также полковник Горелых призвал горожан не поддаваться панике.

Депутат Екатеринбургской думы Дмитрий Головин в соцсетях поделился о "минировании" еще одного объекта.

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