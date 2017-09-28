Екатеринбург встал в пробках из-за массовой эвакуации

В городе выводят людей из десятков зданий.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 29.09.2017

Екатеринбург уже к трем часам дня встал в семибалльные пробки из-за массовой эвакуации, которая идет уже почти два часа.

По данным сервиса Яндекс.Пробки, серьезные пробки наблюдаются на крупнейших улицах города: Куйбышева, Восточной, Малышева, проспекте Ленина, Московской, Карла Либкнехта, Луначарского, Свердлова, Уральской, Халтурина, Челюскинцев, Советской, Шефской, а также на Сибирском тракте, улицах Гурзуфской, Токарей, Халтурина. Скорость движения на некоторых улицах не превышает 3-5 километров в час.

Волна массовой эвакуации накрыла Екатеринбург около двух часов дня 29 сентября. Очевидцы сообщают об эвакуации десятков школ, детсадов, торговых центров ("Гринвич", "Кит", "Радуга Парк", "Парк Хаус", "Мегаполис", "Глобус", "Алатырь", "Дирижабль", "Карнавал", "Пассаж"), университетов (УГМУ, УрГУПС, Институт связи, УрГЮА, УГГУ, УрГПУ, РАНХиГС, УрГЭУ), банков, судов, отделений пенсионного фонда и налоговой, Таганского ряда, Главпочтамта, Екатеринбургского театра кукол.

Также сообщают о проверках общественного транспорта. Власти города призывают не поддаваться панике.

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