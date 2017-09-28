Экс-полицейским, которые пытали задержанных в Заречном, изменили приговор

Один из подсудимых отсидит меньше.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 29.09.2017

Свердловский областной суд сократил срок наказания для полицейского Анатолия Куриленко, осужденного по делу о пытках задержанных в ОВД "Заречный". Еще четверым сотрудникам полиции приговор оставили без изменений.

Напомним, пятеро сотрудников отдела полиции "Заречный" обвиняются в том, что в 2014 году они избивали местных жителей, доставленных в отдел по подозрению в совершении убийства, пытаясь добиться от них признаний.

НАША подробно писала о процессе: "Душили, избивали, угрожали изнасилованием".

Всех полицейских, среди которых оказались начальник отдела полиции Александр Дубровин и глава угрозыcка Андрей Махаев, задержали еще в 2015 году. Верх-Исетский суд приговорил Дубровина к 4 годам колонии общего режима, Махаеву – на полгода больше. Бывшие опера Эдуард Ударцев и Абай Маманов проведут в местах не столь отдаленных 4 и 3,5 года. А оперативник ГУ МВД РФ по Свердловской области Анатолий Куриленко, – получил 6 лет.

На вынесении приговора зал не вмещал всех пришедших. Фото НАШЕЙ на заседании 4 апреля 2017 года.

Позднее стало известно, что двое из пяти подсудимых обжаловали приговор. Верх-Исетский районный суд поступили апелляционные жалобы адвокатов осужденных Дубровина и Махаева. Кроме того, апелляцию в суд подала прокуратура.

В итоге суд снизил наказание с шести до пяти лет оперуполномоченному Куриленко. В остальном приговор оставлен без изменений.

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