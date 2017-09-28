Голая девушка гуляла по улице в Екатеринбурге у ТРЦ «Радуга»

Прохожие рассказывают самые разные истории о "голой девушке" и ее задержании.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 29.09.2017

По информации читателей НАШЕЙ, в пятницу у ТРЦ "Радуга" прохожие увидели голую девушку, которая шла по улице.

– Говорят, 30 минут назад голая (абсолютно голая) девушка с двумя детьми шла по дороге по улице Репина в районе улицы Отрадной (рядом с ТРЦ "Радуга"). Прохожие вызвали скорую, какой-то мужик из ближайшего киоска покрывало принес, накрыли ее. Детей скорая забрала, увезли. Она сопротивлялась, пришлось руки выкручивать, – поделились своей информацией позвонившие в редакцию читатели.

В пресс-службе УМВД по Екатеринбургу прокомментировали произошедшее. Ирина Бучельникова, официальный представитель городских полицейских, ответила НАШЕЙ:

- Да, факт был зарегистрирован в отделе полиции №8. Сотрудники полиции гражданку задержали, доставили в дежурную часть, вызвали бригаду скорой помощи. Женщине около 30 лет, ее увезли в специализированное учреждение. Информации о детях, которые якобы были с ней, к нам не поступало. Детей, по нашей информации, с ней не было. Поведение раздевшейся на улице дамы никак не квалифицируется в юридическом плане: просто женщине стало нехорошо и ей оказали помощь.

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