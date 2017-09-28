Наживаются: из-за массовых «минирований» и пробок на дорогах в Екатеринбурге взлетели цены на такси

Цены поднялись примерно в три раза.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 29.09.2017

Из-за сообщений о минированиях и массовой эвакуации 70 зданий Екатеринбурга таксисты резко подняли цены на свои услуги, но спрос все равно превышает предложение, сообщает ЕАН.

"Три десятки" за поездку из центра на ЖБИ требуют более 400 рублей, хотя обычно это стоит 150 рублей. "Яндекс.Такси" предлагает провезти клиента несколько перекрестков на Малышева за 242 рубля.

При этом есть проблемы и с общественным транспортом. Как рассказали очевидцы, троллейбусы проверяют на конечных, а в центре города пассажиров высадили из автобуса, чтобы проверить салон на наличие взрывоопасных предметов.