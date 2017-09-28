«Из-за сложной ситуации в городе просим забрать детей из садика»: родителям Екатеринбурга приходят тревожные смс

На территории детских садов также просят не гулять.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 29.09.2017
Родителям детсадовцев и школьников стали поступать звонки из образовательных учреждений с просьбой забрать ребенка пораньше. Причина – сложная ситуация в городе.
Напомним, в пятницу 29 сентября столица Урала вновь подверглась массовой атаке лжеминеров. Среди "заминированных" оказались ТРЦ, правительственные здания и другие объекты. Также, атаке телефонных террористов подверглись школы. На прошлой неделе из-за сообщений о минировании эвакуировали "Гринвич", мэрию и цирк.
Фото: Джастмедиа
- Про данным на 14.30, в Екатеринбурге эвакуированы дети и сотрудники 21 школы и 2 детских садов.
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