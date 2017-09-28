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«Из-за сложной ситуации в городе просим забрать детей из садика»: родителям Екатеринбурга приходят тревожные смс

"Из-за сложной ситуации в городе просим забрать детей из садика": родителям Екатеринбурга приходят тревожные смс
16+
Фото: архив НАШЕЙ
На территории детских садов также просят не гулять.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 29.09.2017

Родителям детсадовцев и школьников стали поступать звонки из образовательных учреждений с просьбой забрать ребенка пораньше. Причина – сложная ситуация в городе.

Напомним, в пятницу 29 сентября столица Урала вновь подверглась массовой атаке лжеминеров. Среди "заминированных" оказались ТРЦ, правительственные здания и другие объекты. Также, атаке телефонных террористов подверглись школы. На прошлой неделе из-за сообщений о минировании эвакуировали "Гринвич", мэрию и цирк.

Фото: Джастмедиа

дети

  • Про данным на 14.30, в Екатеринбурге эвакуированы дети и сотрудники 21 школы и 2 детских садов. 

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Галина Исакова, 29.09.2017, 17:15
Тэги: Новости дня, Дети
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