В Невьянске похитили 7 миллионов рублей, которые предназначались для многодетных семей

Деньги должны были пойти на строительство домов.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 29.09.2017

В Невьянске возбуждено уголовное дело по факту похищения 7 миллионов рублей, которые должны были пойти на строительство домов для многодетных семей.

С 2013 по 2014 годы житель области похитил более семи миллионов рублей, которые предназначались 8 многодетным семьям как социальные выплаты на строительство жилья.

– Установлено, что с целью получения денежных средств по свидетельствам о праве на получение социальной выплаты в Фонд жилищного строительства Свердловской области предоставлялись заведомо ложные сведения о фактическом строительстве жилых домов, – сообщили в областной прокуратуре.

При этом фактически строительство домов не велось.

Материалы прокурорской проверки направили в следственные органы, после чего было возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество при получении выплат, путем представления заведомо ложных и (или) недостоверных сведений в особо крупном размере".

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