На Урале у мигранта нашли четыре сотни патронов

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 29.09.2017
В поселке Белоярском Свердловской области задержали 64-летнего мигранта из Средней Азии, у которого изъяли большое количество боеприпасов, сообщает региональное ГУ МВД.
– Обнаружены и изъяты патроны различного калибра в количестве 414 штук. Возбуждено уголовное дело по статье „незаконное хранение и приобретение оружия“. Максимальная санкция по статье — до пяти лет лишения свободы, – сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Запасы обнаружили областные полицейские вместе с коллегами из УФСБ во время отработки оперативной информации. Где задержанный взял патроны, с какой целью хранил и каковы были цели у этой "коллекции", предстоит выяснить во время следствия.
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