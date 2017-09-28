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На Урале у мигранта нашли четыре сотни патронов

На Урале у мигранта нашли четыре сотни патронов
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Фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области
Ему грозит до 5 лет тюрьмы.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 29.09.2017

В поселке Белоярском Свердловской области задержали 64-летнего мигранта из Средней Азии, у которого изъяли большое количество боеприпасов, сообщает региональное ГУ МВД. 

– Обнаружены и изъяты патроны различного калибра в количестве 414 штук. Возбуждено уголовное дело по статье „незаконное хранение и приобретение оружия“. Максимальная санкция по статье — до пяти лет лишения свободы, – сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Запасы обнаружили областные полицейские вместе с коллегами из УФСБ во время отработки оперативной информации. Где задержанный взял патроны, с какой целью хранил и каковы были цели у этой "коллекции", предстоит выяснить во время следствия. 

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Галина Исакова, 29.09.2017, 13:49
Тэги: Криминал
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