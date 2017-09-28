На Урале у мигранта нашли четыре сотни патронов

16+ Фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области

Ему грозит до 5 лет тюрьмы. Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 29.09.2017 В поселке Белоярском Свердловской области задержали 64-летнего мигранта из Средней Азии, у которого изъяли большое количество боеприпасов, сообщает региональное ГУ МВД. – Обнаружены и изъяты патроны различного калибра в количестве 414 штук. Возбуждено уголовное дело по статье „незаконное хранение и приобретение оружия“. Максимальная санкция по статье — до пяти лет лишения свободы, – сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Запасы обнаружили областные полицейские вместе с коллегами из УФСБ во время отработки оперативной информации. Где задержанный взял патроны, с какой целью хранил и каковы были цели у этой "коллекции", предстоит выяснить во время следствия. Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте" и узнавайте новости первыми!

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, 29.09.2017, 13:49

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Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter Галина Исакова , 29.09.2017, 13:49Тэги: Криминал Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

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