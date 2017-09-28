«Наш столик вы найдете прямо на набережной»: три дня защитники городского пруда будут собирать подписи

Активисты собирают подписи против Храма-на-воде.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 29.09.2017

Как сообщает сообщество #prudekb, которое объединяет защитников Городского пруда, по просьбам жителей города назначен еще один "подписной день". Причем дней получится не один, а целых три.

– Собираем подписи в защиту Городского пруда ближайшие три дня по три часа прямо рядом с набережной — на входе во внутренний двор Первомайской, 1. Наш столик вы найдете там в субботу, воскресенье и понедельник с 17.00 до 20.00, – написали активисты, обращаясь к горожанам.

Напомним, в минувшие выходные активисты комитета Городского труда Екатеринбурга провели сбор подписей против строительства храма-на-воде. Несмотря на то, что поставить подпись можно было в центре города, это сделали только двести человек. Отдельное спасибо организаторы высказали людям старшего поколения, которых было большинство. Те присоединились к акции, услышав призыв по радио.

Однако такого количества подписей недостаточно для обращения к депутатам гордумы.

Несколько недель назад противники храма-на-воде в третий раз "обняли" пруд в центре Екатеринбурга.

Публикация от Julia Talipova (@zhroomie) Апр 8 2017 в 6:21 PDT

ии

Публикация от Nina Bisyarina (@nina_bisyarina) Сен 3 2017 в 11:55 PDT

ии

Публикация от Аlraune (@dipneustomorpha) Сен 10 2017 в 2:23 PDT

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте" и узнавайте новости первыми!