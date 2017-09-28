Выходные принесут в Екатеринбург дожди с мокрым снегом

Днем в воскресенье температура воздуха не поднимется выше +3.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 29.09.2017

В субботу, 30 сентября, в Екатеринбурге пройдут дожди, ночью – с мокрым снегом. Температура воздуха ночью от +1 до +3 градусов, днем – до +7. Ветер северо-восточный, 4-9 метров в секунду, сообщает Уральский гидрометцентр.

В ночь на воскресенье, 1 октября, по-прежнему будут идти дожди с мокрым снегом. Синоптики прогнозируют, что осадки прекратятся днем. Ночью похолодает до нуля градусов, днем столбик термометра не поднимется выше +3. Ветер северо-восточный, до 8 метров в секунду.

Между тем в Свердловской области в эти выходные ожидаются заморозки до -5 градусов, при прояснении – до -8.

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