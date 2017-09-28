Школьников Екатеринбурга массово эвакуируют из-за сообщений о минировании

На текущий момент учащихся вывели почти из десятка школ.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 29.09.2017
Сегодня, 29 сентября, сразу несколько екатеринбургских школ подверглись атаке телефонных террористов.
Как нам сообщил читатель, в настоящее время эвакуировали учащихся 102 школы. Предположительно, это связано с сообщением о заложенной бомбе.
Пользователи соцсетей рассказывают об оцепленных 44-й, 165-й, 171-й, 146-й, 140-й и 138-й, 183-й школах.
Телефонные террористы продолжают испытывать на прочность силовые ведомства столицы Урала.
- Сегодня атаке "лжеминеров", также, подверглись несколько правительственных зданий и торговых центров.
- Напомним, атаке телефонных террористов на прошлой неделе подверглись "Гринвич", здание "Рубина", администрация и цирк.
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