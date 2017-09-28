Территорию Верх-Исетского завода превратят в парк

Архитекторы представили три варианта благоустройства набережной у ВИЗа.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 29.09.2017

Берег Верх-Исетского пруда и реки Исеть планируется кардинально преобразить. На следующей неделе пройдет архитектурно-градостроительный совет, на котором будут рассмотрены несколько концепций, сообщает сайт администрации города.

На южном берегу Верх-Исетского пруда планируется обустроить пляж и так называемый креативный кластер. Это значит, что там может появиться экологический парк или новый городской пляж, или коммерческая зона. Речь идет об участке набережной от Малого Конного полуострова до улицы Папанина, включая территории площади Субботников и Верх-Исетского металлургического завода.

Авторы проекты заявляют, что хотят вернуть городу зеленые зоны; места, где есть возможность сочетать спорт и активный отдых с развлекательными программами. Новые парки и рестораны будут ориентированы на людей разных возрастов.

Итоги обсдуждения станут известны 6 октября.

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