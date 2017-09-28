«У нас достаточно средств противостоять угрозам терроризма»: администрация Екатеринбурга призвала сохранять спокойствие

Массовая эвакуация в столице Урала продолжается уже больше четырех часов.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 29.09.2017

Глава горадминистрации Александр Якоб обратился к екатеринбуржцам с просьбой не поддаваться панике в связи с массовыми сообщениями о минировании.

– Мы должны сохранить стабильность в работе всех городских служб, – заявил Александр Якоб.

Как отметил глава администрации, Екатеринбург обладает достаточным набором средств, чтобы противостоять провокациям и угрозам террористического характера.

В мэрии подчеркнули, что особая ответственность за сохранение стабильности и недопущения паники, лежит на СМИ.

Горожан просят реагировать на рекомендации, просьбы и обращения правоохранительных органов, спецслужб и органов власти.

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