«У нас достаточно средств противостоять угрозам терроризма»: администрация Екатеринбурга призвала сохранять спокойствие

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 29.09.2017
Глава горадминистрации Александр Якоб обратился к екатеринбуржцам с просьбой не поддаваться панике в связи с массовыми сообщениями о минировании.
– Мы должны сохранить стабильность в работе всех городских служб, – заявил Александр Якоб.
Как отметил глава администрации, Екатеринбург обладает достаточным набором средств, чтобы противостоять провокациям и угрозам террористического характера.
В мэрии подчеркнули, что особая ответственность за сохранение стабильности и недопущения паники, лежит на СМИ.
Горожан просят реагировать на рекомендации, просьбы и обращения правоохранительных органов, спецслужб и органов власти.
- Сегодня днем, 29 сентября, столица Урала вновь подверглась массовой атаке лжеминеров. Среди "заминированных" оказались ТРЦ, правительственные здания и другие объекты.
- Также, атаке телефонных террористов подверглись школы.
- На прошлой неделе из-за сообщений о минировании эвакуировали "Гринвич", мэрию и цирк.
Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!