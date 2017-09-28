Уральское сафари: иностранцы прилетают в Свердловскую область для охоты на лосей и косуль

Стартовал сезон отстрела крупного зверя.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 29.09.2017

Как сообщает пресс-служба аэропорта "Кольцово", в Екатеринбург стали прилетать охотники из разных стран мира, чтобы поучастовать в охоте на крупных зверей - лосей и косуль. В регионе открыт сезон легальной охоты.

По словам экспертов, наибольшей популярностью среди людей с ружьями пользуются соседние Курганская и Челябинская области, однако и в Свердловской области охотники-любители могут найти добычу.

Практически каждый охотник везет с собой ружье. На провоз оружия требуется специальное разрешение от МВД РФ, а самому охотнику - приглашение на охоту от встречающего охотничьего хозяйства.

На родину каждый второй охотник везет трофеи. На то, чтобы с ними пройти границу, также необходимо оформить документы, например, ветеринарный сертификат с отметкой врача.

По данным таможни "Кольцово", поток приезжающих из-за рубежа охотников увеличился почти вдвое.

В основном, любители охоты прибывают из Германии.

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