Наверх
Ближайшие выходные в Екатеринбурге: слушаем голоса Алтая, пробуем Горький коктейль и меряемся силами с Золотым тигром
09:00, сегодня
В Невьянске похитили 7 миллионов рублей, которые предназначались для многодетных семей
08:44, сегодня
В Екатеринбург приедет племянник последнего российского императора Николая II
08:28, сегодня
Выходные принесут в Екатеринбург дожди с мокрым снегом
08:10, сегодня
ВТБ Капитал занял лидирующие позиции в опросе Euromoney Real Estate Survey 2017 в России и ЦВЕ
Из колонии-поселения в Каменске-Уральском сбежал 31-летний осужденный
20:47, 28.09.2017
"Инструкцию против коррупции" подготовили в мэрии Екатеринбурга
20:20, 28.09.2017
Женщине, которую забыли с ребенком на колесе обозрения, выплатят большую компенсацию
19:46, 28.09.2017
Число устройств самообслуживания ВТБ24 в Свердловской области достигло 500 штук
Ночью под Екатеринбургом будут искать пропавший самолет
19:20, 28.09.2017
Свердловские учителя будут читать странички своих учеников в соцсетях
19:11, 28.09.2017
На Серовском тракте один "Камаз" влетел в другой: водитель получил тяжелые травмы
18:53, 28.09.2017
ВТБ24 запустил предоставление овердрафтов и разовых кредитов для бизнеса через интернет-банк
В дендрарии Екатеринбурга на Первомайской установят туалеты
18:20, 28.09.2017
Дома на Уралмаше остались без отопления из-за двух коммунальных аварий
18:17, 28.09.2017
Движение по мосту на трассе Екатеринбург – Косулино откроют 5 октября
18:09, 28.09.2017
Глава ВТБ встретился с президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым в Казани
Ремонт "Космоса" обошелся в 17 миллионов рублей
18:01, 28.09.2017
В Екатеринбурге изменится расписание двух пригородных поездов
17:31, 28.09.2017
В Свердловской области вынесли приговор поварам детдома, где воспитанники заболели сальмонеллезом
16:39, 28.09.2017
ВТБ оказал благотворительную помощь больнице в Нижнем Тагиле
В Свердловской области пассажирам предложат бесплатные аудиогиды
16:38, 28.09.2017
С собой брать не больше чемоданчика: авиакомпания "Победа" отменила бесплатный провоз багажа
15:35, 28.09.2017
Главный аналитик ВТБ24 Станислав Клещев: Федрезерв снизил аппетит к риску на emerging markets
15:27, 28.09.2017
Макроэкономический обзор ВТБ от 20 сентября: следующий шаг ФРС
89-летний житель Каменска-Уральского установил рекорд по сдаче норм ГТО
15:20, 28.09.2017
В Кольцово появится рейс Екатеринбург – Красноярск
15:05, 28.09.2017
В Екатеринбурге трамваи сошли с рельсов из-за неправильно уложенного асфальта
14:50, 28.09.2017
ВТБ: к концу 2017 года ключевая ставка снизится до 8,0%, а к началу 2019 года – до 6,5%
Дело экс-полицейского, создававшего "армию зомби", вновь рассмотрят в суде
14:30, 28.09.20171
В Екатеринбурге начался последний этап подключения к теплу
14:19, 28.09.2017
Убил мать, сестру и годовалую племянницу: в Свердловской области произошло чудовищное преступление
13:50, 28.09.20171
Рулонные шторы от А до Я
Жители Екатеринбурга хотят вернуть на площадь 1905 года живую ель
13:43, 28.09.2017
Детей, которые отравились в поезде, выписали из больницы
13:15, 28.09.2017
В Свердловской области депутата подозревают в подглядывании за сотрудницами завода
12:48, 28.09.20175
ВТБ и "Тихоокеанская инвестиционная группа" подписали соглашение о стратегическом партнерстве
Под Екатеринбургом ограбили дом депутата Евгения Артюха
11:59, 28.09.20171
В Березовском суд вынес приговор экс-полицейскому, выстрелившему в голову мигранту
11:04, 28.09.2017
Макаровский мост закрывают уже в эти выходные
10:54, 28.09.2017
Как правильно ухаживать за верхней одеждой
В Екатеринбурге владельцам дома грозит уголовное дело за незаконное подключение к газопроводу
10:12, 28.09.2017
Мужчина погиб под колесами грузовика на трассе в Свердловской области
09:29, 28.09.2017
Водителям запретят левый поворот к поселку Бисерть на трассе Пермь – Екатеринбург
09:11, 28.09.2017
Клиенты Группы ВТБ собрали 38 млн рублей для подопечных Фонда Константина Хабенского
В Екатеринбурге перекроют движение трамваев по проспекту Ленина
08:52, 28.09.2017
Суд отказался отдать церкви здания трех колледжей в центре Екатеринбурга
08:39, 28.09.2017
Жителю Свердловской области грозит пожизненное за убийство пожилой пары
08:18, 28.09.2017
Клиенты ВТБ на четверть увеличили свои траты на летний отпуск за границей
Участники шоу "Пусть говорят" о женщине без груди, у которой забрали детей: "Нас бог наградил сердцем, а не сиськами!"
23:30, 27.09.2017
В соцсетях набирает обороты флэшмоб в поддержку романтичной истории любви
20:31, 27.09.2017
Все дороги в Екатеринбурге отремонтируют к 15 октября
19:54, 27.09.2017
Рыночный комментарий аналитика ВТБ24 Олега Душина: Телекомы вызывают интерес
Уральские следователи ищут пострадавших от действий этого человека
19:38, 27.09.2017
В Туринске рабочий погиб от удара током во время ремонта теплосети
19:08, 27.09.2017
В Москве погиб актер, открывавший Уралкинофест в Екатеринбурге
18:59, 27.09.2017
Катаракта: ответы на вопросы 300-летней давности
"Больших нареканий нет": комиссия FIFA оценила подготовку Екатеринбурга к ЧМ-2018 по футболу
18:24, 27.09.2017
В Екатеринбурге на 14-летнюю девочку напали в трамвае за то, что она открыла форточку
17:16, 27.09.20178
Вице-мисс мира София Никитчук снялась на пленку в стиле 90-х прямо на улицах Екатеринбурге
16:53, 27.09.20173
Группа ВТБ расширила список получателей коммунальных платежей
В Екатеринбурге врачи сняли с поезда Челябинск – Санкт-Петербург пятерых детей
16:51, 27.09.2017
Екатеринбурженка лишилась своей Kia Rio из-за долга по кредиту и штрафам ГИБДД
16:20, 27.09.2017
Из Екатеринбурга можно будет напрямую улететь в Минск
14:57, 27.09.20171
Главный аналитик ВТБ24 Станислав Клещев: Минфин ждет 50%-ные дивидендные выплаты госкомпаний
В Свердловской области школьники вместо уроков строили стадион
14:48, 27.09.2017
В Свердловской области водитель грузовика погиб в лобовом ДТП с трактором
14:03, 27.09.2017

В Екатеринбург приедет племянник последнего российского императора Николая II

В Екатеринбург приедет племянник последнего российского императора Николая II
16+
Фото: "Мемориал Романовых"
Ростислав Романов хочет поближе познакомиться с историей своего рода.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 29.09.2017

В Екатеринбург приедет Ростислав Романов, пятиюродный внучатый племянник Николая II, последнего российского императора, сообщает Znak.com. 
 
Потомок Романовых приедет в уральскую столицу 3 октября, чтобы ближе познакомиться с историей своего рода. В Екатеринбурге Ростислав пробудет до 6 октября. Это не первый визит Романова в город, где расстреляли царскую семью – в 2014 году он приезжал в Екатеринбург на Царские дни. 
 
Ростислав Романов является представителем ветви "Михайловичей" рода Романовых. Он – потомок по мужской линии Великого князя Михаила Николаевича, младшего сына императора Николая I.
  • Сейчас Романов входит в совет директоров Петродворцового часового завода, расположенного в Санкт-Петербурге. 

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми!

Если вы стали очевидцем какого-то события или у вас есть фото/видео c места, сообщите об этом на почту ng@ng66.ru или по телефону 3-615-515. Также можно написать на WhatsApp или Viber по номеру +79221815515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Маша Шмурыгина, 29.09.2017, 08:28
Тэги: Жизнь в городе
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу «Нашей газеты»:

Нет комментариев к данной публикации

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»
Погода Сибирская язва Парковки Школа Война ритуальных агентств ЖКХ Свердловской области Дом-2 9 мая Коллекторы Культура Общественный транспорт Отдых Скандал с Новиковым Дети Экономика Расстрел Екатеринбуржцы в разных странах Корь История успеха Образование В Египте разбился самолет с российскими туристами СМИ Пожар ЗАГС Мировые новости Путин Гололед История Екатеринбурга Новости России Религия Военный репортаж Бизнес Животные Туризм Волейбол Студенты Развлечения Погиб бейсджампер Ратмир Нагимьянов Новый год Криминал Суд ЧМ-2018 Недвижимость Свердловской области Скандалы Женщины Взятки ЖКХ Отношения Необычное Финансы Кризис и санкции ГИБДД Грипп в Екатеринбурге Катастрофа ДТП Бэби-боксы Медицина Горячее Мода Семья Пусть говорят Заместитель главы школы Олимпийского резерва - педофил? Новости Мультимедиа Рецензия Дорожные воины Жизнь в городе Самолет Грипп Мотоциклы Истории 9 мая ВУЗ Тест Знаменитости Красота Еда Политика Расстрел на Депутатской Крушение самолета под Ростовом Искусство Статистика Выставки Высокие технологии Растения Дело Пьянкова Спорт Баскетбол Авто Рейтинг Хоккей Новости дня Снос монастыря на Качканаре Транспортная реформа Афиша Смерть Футбол Происшествия ИГИЛ Мужчины Позитив Расписание Конкурсы Фото Хэллоуин-2015 МЧС Лайфхак Психология Опрос Ту 154 Взрыв Приговор Лошагину Горящие авто Дороги Храм святой Екатерины Ловец покемонов Эксклюзив Розыск Шоу-бизнес Ельцин-центр Обрушение крыши на Калинина Убийство Ирины Вахрушевой Секс Кто заработал Строительство Интернет Ошибки врачей Сотрудник ФСБ убил жену и ребенка Личное Экономия Доска позора Приостановка полетов в Египет Здоровье Транспорт Голодовка в колонии В Екатеринбурге -40 градусов Слухи Деньги Репортаж Убийство в Рахмангулово Видео Интервью Мистика Музыка Биатлон Недвижимость Скорая помощь Производство Самолет Минобороны упал в Якутии Отключение света Уралмаш, Эльмаш

РАССЫЛКА

Учредитель ООО «Город 66». Директор: Кстенин Сергей Иванович. Редактор сайта: Татьяна Манакова
Редакция портала NGZT.ru
620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д.16, оф. 805, 809, 810. +7(343) 239-46-10, +7(343) 239-46-45, ng@ng66.ru
Предложить свою новостьЧастные объявления
8-950-633-68-02, 8-982-669-71-89 – прием частных объявлений
Размещение рекламы в газете «Наша Газета» и на сайте NGZT.ru: +7(343) 239-43-16, +7(343) 239-64-40, +7(343) 239-61-40, +7(343) 239-43-15
Отдел службы распространения:
(343) 239-46-40, anistratov@ng66.ru
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.NGZT.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте NGZT.ru и его субдоменах. Возрастная категория сайта 16+
Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2015
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru