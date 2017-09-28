В Екатеринбург приедет племянник последнего российского императора Николая II

Ростислав Романов хочет поближе познакомиться с историей своего рода. Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 29.09.2017 В Екатеринбург приедет Ростислав Романов, пятиюродный внучатый племянник Николая II, последнего российского императора, сообщает Znak.com. Потомок Романовых приедет в уральскую столицу 3 октября, чтобы ближе познакомиться с историей своего рода. В Екатеринбурге Ростислав пробудет до 6 октября. Это не первый визит Романова в город, где расстреляли царскую семью – в 2014 году он приезжал в Екатеринбург на Царские дни. Ростислав Романов является представителем ветви "Михайловичей" рода Романовых. Он – потомок по мужской линии Великого князя Михаила Николаевича, младшего сына императора Николая I. Сейчас Романов входит в совет директоров Петродворцового часового завода, расположенного в Санкт-Петербурге. Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми!

Если вы стали очевидцем какого-то события или у вас есть фото/видео c места, сообщите об этом на почту ng@ng66.ru или по телефону 3-615-515. Также можно написать на WhatsApp или Viber по номеру +79221815515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.

Узнай больше! Вступай в группу «Нашей газеты»: