В Екатеринбург приедет племянник последнего российского императора Николая II

Ростислав Романов хочет поближе познакомиться с историей своего рода.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 29.09.2017
В Екатеринбург приедет Ростислав Романов, пятиюродный внучатый племянник Николая II, последнего российского императора, сообщает Znak.com.
Потомок Романовых приедет в уральскую столицу 3 октября, чтобы ближе познакомиться с историей своего рода. В Екатеринбурге Ростислав пробудет до 6 октября. Это не первый визит Романова в город, где расстреляли царскую семью – в 2014 году он приезжал в Екатеринбург на Царские дни.
Ростислав Романов является представителем ветви "Михайловичей" рода Романовых. Он – потомок по мужской линии Великого князя Михаила Николаевича, младшего сына императора Николая I.
- Сейчас Романов входит в совет директоров Петродворцового часового завода, расположенного в Санкт-Петербурге.
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