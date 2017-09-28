В Екатеринбурге изменятся два трамвайных маршрута

В городе запускается новая линия.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 29.09.2017

В Екатеринбурге после открытия новой линии по улице Татищева изменятся два трамвайных маршрута, сообщает администрация города.

Изменятся маршруты № 2 (Фрезеровщиков – ВИЗ) и № 18 (Шарташ – ВИЗ). Оба маршрута буду поворачивать с Ленина на новую линию на Татищева. При этом маршрут № 18 будет продлен до кольца на улице Волгоградской.

Напомним, что администрация Екатеринбурга опубликовала дату открытия движения по обеим полосам на улице Татищева. Автомобилисты смогут передвигаться из центра на ВИЗ и обратно по трем полосам в каждом направлении со 2 октября. Строители завершили основной объем работ, осталось нанести разметку и ряд других мероприятий, – сообщили в мэрии. Стоит отметить, что улицу Татищева откроют одновременно с четной стороной проспекта Ленина в районе площади 1905 года.

Также в начале октября полностью закроют движение по Макаровскому мосту.

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