В Екатеринбурге десятки домов остались без отопления на Сортировке

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Повреждения на трубопроводе обнаружились во время запуска тепла. Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 29.09.2017 В Екатеринбурге жители Сортировки остались без отопления из-за аварии на трубопроводе. По словам пользователей соцсетей, тепло пропало в многоквартирных домах на улицах Таватуйской, Билимбаевской, Ольховской, Маневровой и Кунарской. По данным компании "Т-Плюс", причиной остывших батарей стали повреждения на трубопроводе, которые выявили во время запуска отопления. Напомним, коммунальная авария оставила без тепла также дома на Уралмаше, где в районе улиц Кировоградской и Орджоникидзе на одном трубопроводе произошли сразу два порыва. В Екатеринбурге идет последний этап подключения к отоплению. Подробнее здесь. Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми!

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, 29.09.2017, 09:56

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Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter Маша Шмурыгина , 29.09.2017, 09:56Тэги: ЖКХ Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

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