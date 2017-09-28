В Екатеринбурге десятки домов остались без отопления на Сортировке

Повреждения на трубопроводе обнаружились во время запуска тепла.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 29.09.2017
В Екатеринбурге жители Сортировки остались без отопления из-за аварии на трубопроводе.
По словам пользователей соцсетей, тепло пропало в многоквартирных домах на улицах Таватуйской, Билимбаевской, Ольховской, Маневровой и Кунарской. По данным компании "Т-Плюс", причиной остывших батарей стали повреждения на трубопроводе, которые выявили во время запуска отопления.
Напомним, коммунальная авария оставила без тепла также дома на Уралмаше, где в районе улиц Кировоградской и Орджоникидзе на одном трубопроводе произошли сразу два порыва.
- В Екатеринбурге идет последний этап подключения к отоплению. Подробнее здесь.
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