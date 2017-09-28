В Свердловской области дедушка пришел в школу за внуком с охотничьим ружьем

В полицию о происшествии сообщил директор учреждения.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 29.09.2017

В Полевском в среду, 27 сентября, мужчина пришел в школу с ружьем, его задержала полиция, рассказал "Нашей Газете" представитель областного ГУ МВД Валерий Горелых.

Он уточнил, что при этом местный житель не совершил никаких противозаконных действий.

– Инцидент произошел в школе № 21 в Полевском. Мужчину 1951 годла рождения задержали не на территории школы, а за забором, он пришел к внуку, сидел на поребрике. Родители сообщили о пьяном пенсионере вахтеру, тот – директору, который и вызвал полицию. У мужчины было с собой охотничье ружье, оно не было заряжено, – рассказал Валерий Горелых.

Полиция задержали владельца оружия и отвезла его для разбирательства в дежурную часть. Как оказалось, местный житель живет в квартире один, от него ушла жена, а его зять не разрешает ему видеться с внуком. Он пошел в школу, чтобы пообщаться с мальчиком, в ружье взял "на всякий случай".