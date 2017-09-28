Свердловским семьям хотят разрешить тратить маткапитал на покупку российских машин

Законопроект предлагает обеспечить такой возможностью семьи с детьми-инвалидами.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 29.09.2017

В областном Заксобрании рассмотрят законопроект, разрешающий тратить материнский капитал на приобретение автомобилей российского производства.

Законопроект "Об областном материнском капитале" внес на рассмотрение депутат Евгений Зяблицев. Законопроект предлагает разрешить семьям, воспитывающим ребенка-инвалида, потратить часть маткапитала (его размер составляет 100 тысяч рублей) на покупку машины как по безналичному расчету, так и в кредит. При этом средства можно потратить на покупку только нового автомобиля российского производства либо на иномарки, собранные в России, сообщает Znak.com.

По словам автора законопроекта, автомобиль для семьи с ребенком-инвалидом может быть даже нужнее, чем жилье.

Маткапитал выплачивается за третьего ребенка и последующих детей. Деньги можно потратить на покупку жилья, строительство или ремонт дома, оплату образования, платную медицинскую помощь, покупку садовых и дачных участков и приобретение товаров для адаптации детей-инвалидов.

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