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Пассажиров «Вим-авиа», оставшихся с билетами на руках, будут перевозить «Уральскими авиалиниями»

Пассажиров "Вим-авиа", оставшихся с билетами на руках, будут перевозить "Уральскими авиалиниями"
16+
Фото: предоставлено УТЦ
Правило действует до 16 октября.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 29.09.2017

"Уральские авиалинии" с пятницы, 29 сентября, будут перевозить пассажиров по билетами "Вим-авиа", сообщили "Нашей Газете" в пресс-службе авиакомпании.

– С 29 сентября авиакомпания "Уральские авиалинии" перевозит пассажиров с билетами "Вим-авиа" на собственных рейсах. Перевозка осуществляется при наличии свободных мест до 16 октября 2017 года включительно. Пассажиры "Вим-авиа" с действительными билетами допускаются к посадке на рейс в случае, если маршрут, указанный в билете, совпадает с маршрутом "Уральских авиалиний", – уточнили в пресс-службе перевозчика.

Для посадки на рейс клиентам авиакомпании "Вим-авиа", имеющих на руках действительный билет, необходимо обратиться в представительства авиакомпании "Уральские авиалинии" в аэропортах на местах. 
  • Уточнить наличие рейсов по нужному направлению можно на сайте авиакомпании в разделе "Расписание", в мобильном приложении, по звонку в колл-центр "Уральских авиалиний".

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Марина Подкорытова, 29.09.2017, 18:09
Тэги: Туризм, Жизнь в городе
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