Пассажиров «Вим-авиа», оставшихся с билетами на руках, будут перевозить «Уральскими авиалиниями»

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Правило действует до 16 октября. Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 29.09.2017 "Уральские авиалинии" с пятницы, 29 сентября, будут перевозить пассажиров по билетами "Вим-авиа", сообщили "Нашей Газете" в пресс-службе авиакомпании. – С 29 сентября авиакомпания "Уральские авиалинии" перевозит пассажиров с билетами "Вим-авиа" на собственных рейсах. Перевозка осуществляется при наличии свободных мест до 16 октября 2017 года включительно. Пассажиры "Вим-авиа" с действительными билетами допускаются к посадке на рейс в случае, если маршрут, указанный в билете, совпадает с маршрутом "Уральских авиалиний", – уточнили в пресс-службе перевозчика. Для посадки на рейс клиентам авиакомпании "Вим-авиа", имеющих на руках действительный билет, необходимо обратиться в представительства авиакомпании "Уральские авиалинии" в аэропортах на местах. Уточнить наличие рейсов по нужному направлению можно на сайте авиакомпании в разделе "Расписание", в мобильном приложении, по звонку в колл-центр "Уральских авиалиний". Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!

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