Белые медведи стали самыми популярными животными в мобильном приложении Екатеринбургского зоопарка

Сейчас мишкам добавили в рацион мяса и рыбы.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 29.10.2017

Самыми популярными животными Екатеринбургского зоопарка в "Мобильном аудиогиде" стала пара белых медведей Умка и Айна.

За последний год горожане воспользовались аудиогидом в зоопарке Екатеринбурга более 6 тысяч раз.

– Из аудиогида посетители зоопарка могут узнать непростую историю белого медведя Умки, осиротевшего в раннем детстве и найденного в чукотском поселке Биллингс. Лишь благодаря неравнодушным защитникам природы мишку удалось спасти и перевезти в Екатеринбург, а затем найти ему пару в Пермском зоопарке, – сообщили в пресс-службе Екатеринбургского зоопарка.



Медведи чувствуют себя хорошо, несмотря на холодную погоду они проявляют активность. В рацион им добавили свинину, которую они едят три раза в неделю, также животные ежедневно получают селедку и рыбий жир. Это необходимо для того, чтобы медведи нагуляли жирок и более комфортно переносили холода.

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