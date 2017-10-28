Екатеринбургские парикмахеры стали первыми в командном зачете чемпионата России

Это уже девятая победа представителей столицы Урала. Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 29.10.2017 Сборная Екатеринбурга завоевала первое место в командном зачете XXIII чемпионата России по парикмахерскому искусству, декоративной косметике, моделированию дизайна и ногтей, сообщает пресс-служба мэрии. – Представители уральской столицы, имеющие высочайшую профессиональную подготовку, начиная с 2009 года занимают первые места в командном конкурсе. Тем самым они ежегодно укрепляют позиции Екатеринбурга как города с развитыми традициями в сфере красоты и формируют его положительный образ, – отметили в администрации Екатеринбурга. Финал соревнований состоялся в московском МВЦ "Крокус Экспо" в рамках Международной выставки парфюмерии и косметики InterCharm-2017. Недавно жительница Ревды взяла серебро на чемпионате Мира по парикмахерскому искусству. Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте" и узнавайте новости первыми!

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