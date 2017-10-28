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Екатеринбургские парикмахеры стали первыми в командном зачете чемпионата России

Екатеринбургские парикмахеры стали первыми в командном зачете чемпионата России
16+
Фото: Екатеринбург.рф
Это уже девятая победа представителей столицы Урала.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 29.10.2017

Сборная Екатеринбурга завоевала первое место в командном зачете XXIII чемпионата России по парикмахерскому искусству, декоративной косметике, моделированию дизайна и ногтей, сообщает пресс-служба мэрии.

– Представители уральской столицы, имеющие высочайшую профессиональную подготовку, начиная с 2009 года занимают первые места в командном конкурсе. Тем самым они ежегодно укрепляют позиции Екатеринбурга как города с развитыми традициями в сфере красоты и формируют его положительный образ, – отметили в администрации Екатеринбурга.

Финал соревнований состоялся в московском МВЦ "Крокус Экспо" в рамках Международной выставки парфюмерии и косметики InterCharm-2017.

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Евгений Стоянов, 29.10.2017, 15:45
Тэги: Красота, Конкурсы
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