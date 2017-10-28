Это может парализовать суды: на Урале адвокаты перестанут защищать людей за счет государства

Решение связано с большими задолженностями МВД и судов перед юристами.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 29.10.2017

Согласно статьям 50 и 51 УПК РФ, в случае если гражданин не способен нанять себе адвоката, для представления своих интересов по уголовному делу, то государство обязано предоставит ему защитника бесплатно.

Однако, региональное Управление Судебного департамента и ГУ МВД по Свердловской области задолжало юристам немалую сумму, из-за чего Свердловская областная коллегия адвокатов приняла решение с 1 ноября перестать предоставлять защитников государству.

– Совет Адвокатской палаты Свердловской области и президиум Свердловской областной коллегии адвокатов предприняли меры по ликвидации задолженности МВД и судов перед адвокатами по оплате труда адвокатов

по назначению в порядке статей 50, 51 УПК РФ, принято решение о приостановлении с 01 ноября 2017 года выполнения заявок судей, следователей, дознавателей в порядке статей 50, 51 УПК РФ, – рассказали в адвокатской палате Свердловской области.

Общий долг двух ведомств перед уральскими юристами составляет почти 22 миллиона рублей.

Генеральный директор сети юридических агентств "Классика истины" и консультант-эксперт Общественной палаты Валерия Рытвина в разговоре с НАШЕЙ отметила, что такая ситуация вызвана несовершенством системы расчетов между юристами и государством. Сейчас деньги поступают в палаты не напрямую, а через МВД и судебный департамент.

– Государство – не фирма-однодневка, поэтому в любом случае с защитниками рассчитаются. Вопрос только, что быстрее – в судебном порядке (3-4 месяца) или добровольно (деньги поступят из бюджета).

Возможно, чтобы таких инцидентов избежать впоследствии, нужно пересмотреть порядок и инструменты расчетов с адвокатами. Как вариант, поступление средств напрямую в палаты, ведь бюрократические проволочки никто не отменял, - отметила Рытвина.

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