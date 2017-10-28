«Маски скорби» Эрнста Неизвестного установят на Московском тракте в Екатеринбурге

Скульптура появится уже в ноябре. Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 29.10.2017 Уменьшенная копия скульптуры "Маски скорби", известного скульптора, уроженца Свердловска Эрнста Неизвестного, уже в ноябре появится на территории Мемориального комплекса жертвам политических репрессий (12-й километр Московского тракта), сообщили в администрации Екатеринбурга. Специальная комиссия, в которую вошли чиновники, деятели культуры и главный художник города Дмитрий Фогель, провела рабочую приемку бронзового изваяния. Оценка готовности проходила в литейной мастерской отца и сына Дубровиных, изваявших уникальный заказ на своей базе в селе Новоалексеевское под Первоуральском. – Основой скульптуры послужили гипсовые формы, сделанную в свое время самим Эрнстом Неизвестным. Уменьшенная копия легендарных "Масок скорби" Эрнста Неизвестного отлита для Екатеринбурга из кремниевой бронзы. Ее габариты, в отличии от первоначальной 15-метровой авторской версии скульптуры, составляют 3 на 3 метра. Основа композиции — две маски, олицетворяющие Европу и Азию, – сообщили в пресс-службе мэрии. Эрнст Неизвестный скончался 9 августа 2016 года, на 92-м году жизни. Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте" и узнавайте новости первыми!

Если вы стали очевидцем какого-то события или у вас есть фото/видео c места, сообщите об этом на почту ng@ng66.ru или по телефону 3-615-515. Также можно написать на WhatsApp или Viber по номеру +79221815515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.

Узнай больше! Вступай в группу «Нашей газеты»: