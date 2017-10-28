«Маски скорби» Эрнста Неизвестного установят на Московском тракте в Екатеринбурге

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 29.10.2017
Уменьшенная копия скульптуры "Маски скорби", известного скульптора, уроженца Свердловска Эрнста Неизвестного, уже в ноябре появится на территории Мемориального комплекса жертвам политических репрессий (12-й километр Московского тракта), сообщили в администрации Екатеринбурга.
Специальная комиссия, в которую вошли чиновники, деятели культуры и главный художник города Дмитрий Фогель, провела рабочую приемку бронзового изваяния.
Оценка готовности проходила в литейной мастерской отца и сына Дубровиных, изваявших уникальный заказ на своей базе в селе Новоалексеевское под Первоуральском.
– Основой скульптуры послужили гипсовые формы, сделанную в свое время самим Эрнстом Неизвестным. Уменьшенная копия легендарных "Масок скорби" Эрнста Неизвестного отлита для Екатеринбурга из кремниевой бронзы. Ее габариты, в отличии от первоначальной 15-метровой авторской версии скульптуры, составляют 3 на 3 метра. Основа композиции — две маски, олицетворяющие Европу и Азию, – сообщили в пресс-службе мэрии.
- Эрнст Неизвестный скончался 9 августа 2016 года, на 92-м году жизни.
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