На Пермском тракте уснувший водитель столкнулся с фурой

Автомобили ехали во встречном направлении. Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 29.10.2017 Авария с участием большегруза и "Газели" произошла сегодня утром на трассе Пермь – Екатеринбург. Как сообщают очевидцы инцидента в соцсетях, автомобили ехали во встречном направлении и задели друг друга вскользь.

В ГИБДД информацию о ДТП подтвердили, отметив, что оно произошло в половине девятого утра на 272 км трассы Пермь-Екатеринбург. – Мужчина и его пассажирка на автомобиле ГАЗель "Соболь" ехали со стороны Красноуфимска в Екатеринбург. Водитель выехал на полосу встречного движения, где по касательной задел грузовик МАН. В ДТП пострадал водитель "Соболя". С травмами он доставлен в больницу, – рассказали НАШЕЙ в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области. По предварительной версии, водитель "Соболя" уснул за рулем.

Недавно в ДТП на Пермском тракте погибли три человека. Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте" и узнавайте новости первыми!

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, 29.10.2017, 13:51

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Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter Евгений Стоянов , 29.10.2017, 13:51Тэги: ДТП Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

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