На Пермском тракте уснувший водитель столкнулся с фурой

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 29.10.2017
Авария с участием большегруза и "Газели" произошла сегодня утром на трассе Пермь – Екатеринбург.
Как сообщают очевидцы инцидента в соцсетях, автомобили ехали во встречном направлении и задели друг друга вскользь.
В ГИБДД информацию о ДТП подтвердили, отметив, что оно произошло в половине девятого утра на 272 км трассы Пермь-Екатеринбург.
– Мужчина и его пассажирка на автомобиле ГАЗель "Соболь" ехали со стороны Красноуфимска в Екатеринбург. Водитель выехал на полосу встречного движения, где по касательной задел грузовик МАН. В ДТП пострадал водитель "Соболя". С травмами он доставлен в больницу, – рассказали НАШЕЙ в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области.
- По предварительной версии, водитель "Соболя" уснул за рулем.
- Недавно в ДТП на Пермском тракте погибли три человека.
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