Перерезали горло и кинули в мусорный бак: в Екатеринбурге живодеры убили собаку

Зоозащитники написали заявление в полицию.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 29.10.2017

Активисты екатеринбургского фонда "ЗООзащита" сообщают о вопиющем случае жестокого убийства спаниеля.

О случившемся они узнали от водителя "Спецавтобазы". Он приехал на площадку для вывоза мусора в один из дворов на проспекте Ленина, где и обнаружил страшную находку.

На ошейнике собаки была указана кличка собаки – Тим, а также номер телефона хозяев.

– По указанным на шлейке номерам ответили люди, что это не их собака, что их собака дома. Но тоже абсолютно нелогично одевать собаку в чужую шлейку, а потом его убивать и открыто оставлять на мусорном контейнере, – рассказали в фонде.

Зоозащитники написали заявление в полицию и просят тех, кто может сообщить какую-то информацию о случившемся, позвонить по номеру +7-912-26-59-470.

– Нам ценна любая информация. Очень страшно осознавать, что жестокость сейчас становится нормой, – отмечают в "ЗООзащите".

Отметим, что фотографии мы не приводим из соображений гуманности – эти кадры действительно шокируют.

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте" и узнавайте новости первыми!