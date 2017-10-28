Следующая неделя в Екатеринбурге будет теплой и дождливой

В ночные часы также будет тепло.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 29.10.2017
Как сообщает Гидрометцентр, в понедельник днем в Столице Урала ожидается до +5 градусов тепла и небольшие осадки.
Однако, уже во вторник синоптики ждут небольшой дождь и температуру до +5.
Теплая погода с небольшим дождем продержится в Екатеринбурге до четверга. В пятницу ожидаются лишь небольшие осадки.
- В ночные часы температура составит от -3 до 0.
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