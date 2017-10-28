Следующая неделя в Екатеринбурге будет теплой и дождливой

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В ночные часы также будет тепло. Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 29.10.2017 Как сообщает Гидрометцентр, в понедельник днем в Столице Урала ожидается до +5 градусов тепла и небольшие осадки. Однако, уже во вторник синоптики ждут небольшой дождь и температуру до +5. Теплая погода с небольшим дождем продержится в Екатеринбурге до четверга. В пятницу ожидаются лишь небольшие осадки. В ночные часы температура составит от -3 до 0. Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте" и узнавайте новости первыми!

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, 29.10.2017, 20:26

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Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter Евгений Стоянов , 29.10.2017, 20:26Тэги: Погода Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

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