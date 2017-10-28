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Следующая неделя в Екатеринбурге будет теплой и дождливой

Следующая неделя в Екатеринбурге будет теплой и дождливой
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Фото: архив НАШЕЙ
В ночные часы также будет тепло.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 29.10.2017

Как сообщает Гидрометцентр, в понедельник днем в Столице Урала ожидается до +5 градусов тепла и небольшие осадки.

Однако, уже во вторник синоптики ждут небольшой дождь и температуру до +5.

Теплая погода с небольшим дождем продержится в Екатеринбурге до четверга. В пятницу ожидаются лишь небольшие осадки.

  • В ночные часы температура составит от -3 до 0.

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Евгений Стоянов, 29.10.2017, 20:26
Тэги: Погода
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