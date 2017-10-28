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В День народного единства по центру Екатеринбурга пройдет крестный ход

В День народного единства по центру Екатеринбурга пройдет крестный ход
16+
Фото: Екатеринбургская епархия
Обычно во время мероприятий перекрываются улицы.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 29.10.2017

В субботу, 4 ноября, в честь праздника Казанской иконы Божией Матери и в честь Дня народного единства в Екатеринбурге пройдет крестный ход, сообщили в Екатеринбургской епархии. Шествие возглавит митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл.

– После Божественной литургии, в 11.15, от Свято-Троицкого кафедрального собора уральской столицы (ул. Розы Люксембург, 57а) молитвенное шествие пройдет до Храма-на-Крови (ул. Царская, 10). По пути участники крестного хода сделают две остановки для молебна – у храма "Большой Златоуст" и часовни святой великомученицы Екатерины на площади Труда, – сообщили в пресс-службе епархии.

Подобное мероприятие проводится в Екатеринбурге не первый год. До этого на период шествия менялась схема движения автобусов и перекрывались дороги.

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Евгений Стоянов, 29.10.2017, 12:27
Тэги: Религия, Жизнь в городе
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