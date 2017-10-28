В Екатеринбург приедет творческая мастерская для «особенных» людей

Специалисты из Москвы поделятся опытом разработки и проведения мероприятий для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 29.10.2017

В рамках III Всероссийской научно-практической конференции "Культура и социальная ответственность: мир равных возможностей", специалисты из Москвы поделятся опытом разработки и проведения мероприятий для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Мероприятия пройдут в Екатеринбурге с 9 по 11 ноября.

– На площадках города состоятся пленарные заседания и дискуссии, обучающие тренинги по арт-педагогике и мастер-классы, круглые столы и тематические секции. Инклюзивные коллективы представят свое творчество для всех посетителей мероприятий, – отметили в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

В Екатеринбург приедут директор по проектам Международного совета музеев ICOM-Russia Динара Халикова, куратор проекта "Инклюзивный музей"; куратор инклюзивных проектов, советник директора Государственного музея изобразительного искусства имени А.С. Пушкина Евгения Киселева и куратор инклюзивных программ Музея русского импрессионизма Владимир Степанов.

Мероприятия начнутся 9 ноября, в театре балета "Щелкунчик".

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