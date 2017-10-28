В Екатеринбурге «лисицы» обыграли новосибирское «Динамо» с разгромным счетом

16+ Фото: БК УГМК

1 ноября УГМК сыграет против турецкого "Фенербахче". Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 29.10.2017 В рамках шестого тура российской Премьер-лиги БК УГМК на домашнем паркете разгромил гостей из Новосибирска. Встреча закончилась со счетом 89:41. Уральская команда на протяжении всей игры владела инициативой. "Лисицы" выигрывали каждую четверть, не оставив динамовкам ни единого шанса. Самым результативным игроком встречи стала разыгрывающая УГМК Елена Беглова – 13 очков. Следующую игру в рамках российской Премьер-лиги УГМК проведет 5 ноября в гостях у столичного МБА.

Также, 1 ноября в рамках Евролиги, "лисицы" сыграют дома против турецкого "Фенербахче".

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