В Екатеринбурге «лисицы» обыграли новосибирское «Динамо» с разгромным счетом

1 ноября УГМК сыграет против турецкого "Фенербахче".
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 29.10.2017
В рамках шестого тура российской Премьер-лиги БК УГМК на домашнем паркете разгромил гостей из Новосибирска. Встреча закончилась со счетом 89:41.
Уральская команда на протяжении всей игры владела инициативой. "Лисицы" выигрывали каждую четверть, не оставив динамовкам ни единого шанса.
Самым результативным игроком встречи стала разыгрывающая УГМК Елена Беглова – 13 очков.
- Следующую игру в рамках российской Премьер-лиги УГМК проведет 5 ноября в гостях у столичного МБА.
- Также, 1 ноября в рамках Евролиги, "лисицы" сыграют дома против турецкого "Фенербахче".
- Интервью с новой нападающей команды Раисой Мусиной читайте здесь.
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