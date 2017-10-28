Наверх
В Екатеринбурге "лисицы" обыграли новосибирское "Динамо" с разгромным счетом
11:19, сегодня
"Маски скорби" Эрнста Неизвестного установят на Московском тракте в Екатеринбурге
10:55, сегодня
В Первоуральске нашелся пропавший 13-летний подросток
09:53, сегодня
В екатеринбургской резиденции Деда Мороза появились редкие белые олени
18:02, 28.10.2017
Как оплатить задолженность за капремонт по судебному приказу
Регулярный рейс свяжет Екатеринбург и Минеральные Воды
17:29, 28.10.2017
В Екатеринбурге сгорела квартира в пятиэтажке, есть пострадавшие
16:49, 28.10.2017
Количество рабочих мест в России сократится на 3 миллиона
16:20, 28.10.2017
С начала года объем привлеченных средств ВТБ в УрФО вырос в 1,5 раза
В екатеринбургском интернате на Ляпустина умер ребенок
15:46, 28.10.2017
В Нижнем Тагиле трехлетний ребенок ушел на улицу и потерялся, пока его отец спал
15:06, 28.10.2017
В Свердловской области пропал 13-летний подросток
13:30, 28.10.20171
ВТБ поддержал развитие южных центров группы "Тюменьагромаш"
"Матильда" собрала почти 70 миллионов рублей за два дня
12:47, 28.10.2017
В Екатеринбурге перекрыли еще одну улицу на ВИЗе
12:15, 28.10.2017
В Екатеринбурге пассажиры избили водителя маршрутки и сломали руку кондуктору
11:40, 28.10.2017
3 ситуации, когда брать ипотеку нужно не в банке
Жители поселка под Екатеринбургом собрали деньги и построили себе дорогу
10:58, 28.10.2017
В Екатеринбурге трамваи не будут ходить на Вторчермет
10:21, 28.10.2017
И этот запел: Стас Ярушин привез в Екатеринбург свой второй альбом
21:20, 27.10.20171
ВТБ профинансировал ООО "АрктикЭнергоСтрой" на 220 млн рублей
В Ельцин Центре вновь пройдет фестиваль "Остров 90-х"
20:17, 27.10.2017
Роды принимали всем вагоном: жительница Свердловской области стала мамой в поезде
20:15, 27.10.20173
По случаю Хэллоуина в Екатеринбурге пройдет велопробег "педальных монстров"
20:09, 27.10.2017
Портфель привлеченных средств населения Группы ВТБ превысил 3 трлн рублей
На Шарташе из-за антисанитарии снова закрыли кафе восточной кухни "Каспий"
19:36, 27.10.2017
Путин поручил обеспечить безвизовый въезд в Россию для болельщиков на ЧМ-2018
18:38, 27.10.2017
Центробанк снизил ключевую ставку
18:22, 27.10.2017
Смена реквизитов котловых счетов
Дорожные службы перекроют трассу Екатеринбург – Челябинск
17:40, 27.10.2017
Причиной гибели пяти человек в пожаре в Серове стало замыкание проводки
17:27, 27.10.2017
Под Алапаевском задержали мужчину, находившегося в федеральном розыске
17:15, 27.10.2017
Бесплатное открытие расчетного счета и оформление документов
Свердловские заводы попали в список российских предприятий, которые оказались под угрозой санкций США
16:43, 27.10.20172
Хозяин собаки, покусавшей ребенка под Тавдой, заплатит пострадавшей 100 тысяч рублей
16:11, 27.10.2017
Екатеринбурженка отсудила деньги у юристов, обещавших оформить военник ее сыну
15:15, 27.10.2017
"Шутить будет на зоне": в Екатеринбурге задержали лжеминера "Карнавала"
15:07, 27.10.2017
Группа ВТБ внедряет селфи-аутентификацию в офисах розничной сети
14:56, 27.10.20171
В России разработали дизайн паспорта болельщика ЧМ-2018
14:45, 27.10.2017
В Первоуральске суд вынес приговор банде за отмывание трех миллионов рублей
14:15, 27.10.2017
В России ограничат размеры частных домов
13:45, 27.10.2017
Строители завершили благоустройство "Екатеринбург Арены"
13:24, 27.10.20174
В центре Екатеринбурга на пешеходном переходе сбили дедушку
13:15, 27.10.20173
В Свердловской области запустят экологическую акцию "Сдай батарейку – сохрани окружающий мир!"
13:00, 27.10.2017
В Свердловской области товарный поезд протаранил легковушку
12:45, 27.10.2017
В праздники в Екатеринбурге отменят электрички и "Ласточки"
12:15, 27.10.2017
В Екатеринбурге у башни "Исеть" произошел пожар
12:05, 27.10.2017
Более 200 театров, музеев, библиотек присоединились к "Ночи искусств": список площадок в Екатеринбурге
12:00, 27.10.2017
Женщина и двое детей отравились угарным газом в Свердловской области
11:41, 27.10.2017
Бард Новиков хочет отсудить у "Первого канала" миллион евро
11:15, 27.10.20172
Страшное ДТП под Екатеринбургом: Geely протаранила ВАЗ
10:48, 27.10.2017
"Автомобилист" впервые с 2015 года переиграл "Сочи"
10:12, 27.10.2017
Екатеринбурженка вошла в тройку претенденток на место солистки группы "Серебро"
09:19, 27.10.2017
В Екатеринбурге ночью горел магазин
09:07, 27.10.2017
Выходные для отважных в Екатеринбурге с 28 по 29 октября: запретная "Матильда", Ночь киноужасов и львы с тиграми
09:00, 27.10.2017
Ольга Голодец приедет в Екатеринбург, Греф и Васильева – нет
08:52, 27.10.2017
На химическом заводе в Нижнем Тагиле произошла авария
08:38, 27.10.2017
В Екатеринбург приедет автор комиксов про Скуби-Ду
08:28, 27.10.2017
В выходные Екатеринбург накроет снегопад
08:15, 27.10.2017

В Екатеринбурге «лисицы» обыграли новосибирское «Динамо» с разгромным счетом

В Екатеринбурге "лисицы" обыграли новосибирское "Динамо" с разгромным счетом
16+
Фото: БК УГМК
1 ноября УГМК сыграет против турецкого "Фенербахче".

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 29.10.2017

В рамках шестого тура российской Премьер-лиги  БК УГМК на домашнем паркете разгромил гостей из Новосибирска. Встреча закончилась со счетом 89:41.

Уральская команда на протяжении всей игры владела инициативой. "Лисицы" выигрывали каждую четверть, не оставив динамовкам ни единого шанса.

Самым результативным игроком встречи стала разыгрывающая УГМК Елена Беглова – 13 очков.

  • Следующую игру в рамках российской Премьер-лиги УГМК проведет 5 ноября в гостях у столичного МБА.
  • Также, 1 ноября в рамках Евролиги, "лисицы"  сыграют дома против турецкого "Фенербахче".
  • Интервью с новой нападающей команды Раисой Мусиной читайте здесь.

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте" и узнавайте новости первыми!

 

Если вы стали очевидцем какого-то события или у вас есть фото/видео c места, сообщите об этом на почту ng@ng66.ru или по телефону 3-615-515. Также можно написать на WhatsApp или Viber по номеру +79221815515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Евгений Стоянов, 29.10.2017, 11:19
Тэги: Спорт, Баскетбол
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу «Нашей газеты»:

Нет комментариев к данной публикации

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»
Транспортная реформа Мужчины Расстрел Транспорт Необычное Ту 154 Афиша Недвижимость Здоровье Школа ДТП Жизнь в городе Производство Секс Новости Репортаж Политика Дети Сибирская язва ЖКХ Тест Развлечения Экономика Сотрудник ФСБ убил жену и ребенка Видео Екатеринбуржцы в разных странах Студенты Заместитель главы школы Олимпийского резерва - педофил? В Екатеринбурге -40 градусов Война ритуальных агентств Статистика Отдых Хэллоуин-2015 9 мая Новости дня Скорая помощь Деньги Кто заработал Отключение света Уралмаш, Эльмаш Мировые новости Искусство Дороги СМИ Культура Футбол Опрос Истории 9 мая Крушение самолета под Ростовом Катастрофа Экономия Горячее ЖКХ Свердловской области Семья Шоу-бизнес Интервью Интернет Мода Новый год Спорт Грипп Суд Психология Скандалы Скандал с Новиковым Взятки Убийство в Рахмангулово Розыск Красота Фото Недвижимость Свердловской области Эксклюзив Военный репортаж Происшествия Мистика Парковки Музыка Медицина Биатлон Коллекторы Приговор Лошагину Доска позора Ловец покемонов Голодовка в колонии В Египте разбился самолет с российскими туристами Мотоциклы Бизнес Образование Ельцин-центр Взрыв Дорожные воины ЗАГС Ошибки врачей Слухи Расписание Убийство Ирины Вахрушевой Женщины Расстрел на Депутатской Общественный транспорт Самолет Минобороны упал в Якутии Религия Строительство Приостановка полетов в Египет Лайфхак Растения Финансы МЧС Грипп в Екатеринбурге Обрушение крыши на Калинина Еда Пожар Гололед Криминал Выставки Рецензия ИГИЛ Корь Животные Знаменитости Смерть История Екатеринбурга Самолет Высокие технологии Авто Храм святой Екатерины Погода ГИБДД Отношения Позитив Погиб бейсджампер Ратмир Нагимьянов Мультимедиа Дом-2 Рейтинг Новости России Личное Баскетбол Пусть говорят История успеха Дело Пьянкова ВУЗ ЧМ-2018 Туризм Бэби-боксы Горящие авто Снос монастыря на Качканаре Конкурсы Хоккей Кризис и санкции Волейбол Путин

РАССЫЛКА

Учредитель ООО «Город 66». Директор: Кстенин Сергей Иванович. Редактор сайта: Татьяна Манакова
Редакция портала NGZT.ru
620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д.16, оф. 805, 809, 810. +7(343) 239-46-10, +7(343) 239-46-45, ng@ng66.ru
Предложить свою новостьЧастные объявления
8-950-633-68-02, 8-982-669-71-89 – прием частных объявлений
Размещение рекламы в газете «Наша Газета» и на сайте NGZT.ru: +7(343) 239-43-16, +7(343) 239-64-40, +7(343) 239-61-40, +7(343) 239-43-15
Отдел службы распространения:
(343) 239-46-40, anistratov@ng66.ru
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.NGZT.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте NGZT.ru и его субдоменах. Возрастная категория сайта 16+
Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2015
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru