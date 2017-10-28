В Первоуральске нашелся пропавший 13-летний подросток

Мальчика разыскивали с 22 октября.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 29.10.2017

Полиция Первоуральска сообщает об успешном завершении поисков 13-летнего Максима. С.

Напомним, мальчик пропал 22 октября. По словам отца, раньше он никогда не убегал из дома.

Оказывается, все это время подросток гостил у друга.

– Вечером накануне мальчик самостоятельно вернулся домой, о чем в ОВД сообщили его родители только на следующий день. В настоящее время с ребенком работают инспекторы по делам несовершеннолетних. Выяснилось, что с момента пропажи и до возвращения подросток гостил у своего приятеля-ровесника. Со слов учащегося, никаких противоправных действий в отношении него совершено не было, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД.

Сейчас полицейские решают вопрос о постановке подростка на учет, а также о привлечении к административной ответственности его родителей.

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