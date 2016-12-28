А у вас какая елочка? Пользователи соцсетей выкладывают фотографии своих новогодних елок

Креативные, смешные, шикарные, зеленые и не только - новогодние деревья.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 29.12.2016

«Вот уже 29-ое, а я, как дурак, без елки!» - написала пользователь соцсети «ВКонтакте» Оксана Рыжая. И взяла себя в руки: добыла елку, поставила елку, нарядила елку, положила подарки под елку, нарядилась сама и села рядом с елкой. И настроение у нее стало прекрасное и праздничное. Чего она всем своим подписчиками и пожелала.

Сотрудники редакции «Нашей Газеты» в остающих: у них ничего не готово к Новому году. Поэтому мы подсмотрели в соцсетях примеры других хороших мальчиков и девочек, которые уже все сделали - в той или иной степени готовности. Давайте «заражаться» друг от друга не вирусами, а настроением.

Вот НАША доска почета передовиков новогодней подготовки.

Пусть и не елка, а ветки - но тоже хорошо!

Если работа - второй дом, то можно украсить окружающую действительность и там.

Не снимайте против света! Хотя если в комнате два окна, куда ж от света денешься! Зато елка какая шикарная.

Больше креатива! Ни одно зеленое насаждение от такой подготовки не пострадало.

Суровая мохнатая елка без игрушек. Главное, не напороться на нее в темноте.

Больничная елка из перчаток. Тоже экологично и мило. И для года Коровы сгодится.

А вот и Оксана, чей пост мы привели в самом начале. Оксана молодец. И Сережа молодец. Мы все молодцы. И все у нас будет хорошо!

«Большая елка посреди комнаты была увешана золотыми и серебряными яблоками, а на всех ветках, словно цветы или бутоны, росли обсахаренные орехи, пестрые конфеты и вообще всякие сласти. Но больше всего украшали чудесное дерево сотни маленьких свечек, которые, как звездочки, сверкали на темных ветках, и ёлка, залитая огнями и озарявшая все вокруг, так и манила сорвать растущие на ней цветы и плоды», - писал Гофман в своей сказке «Щелкунчик и Мышиный король».

Похожа? Это мы про елку, конечно.

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